Anthony Mackie appelle Tom Holland lors des MTV Awards

Dimanche soir, la star de Le faucon et le soldat de l’hiver a remporté les deux catégories dans lesquelles il a été nominé dans le MTV Movie & TV Awards 2021. Lors de son discours de remerciement, Anthony Mackie a offert un avertissement sévère à sa co-star de Avengers: Fin de partie.

« Tom Holland, Je suis sur ton cul, mon garçon. Je suis sur tes fesses », dit Mackie en levant son Golden Popcorn au-dessus du micro.

Les deux ont été poussés et poussés de manière ludique depuis leur première apparition à l’écran ensemble dans Captain America: guerre civile. En fait, c’est le mois dernier qu’un clip des deux lors d’une convention a réussi à redevenir viral après que Holland ait plaisanté lors d’une apparition au panel en disant que Mackie n’avait pas encore son propre film.

Lors de la presse pour The Falcon et The Winter Soldier, Mackie a déclaré que les deux avaient un pari amical sur la franchise qui pourrait lever le plus d’argent.

The Falcon and The Winter Soldier est disponible pour regarder sur Disney +.