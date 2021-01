Anthony Mackie affirme que son Falcon a de meilleurs brioches que Captain America de Chris Evans

Le faucon et le soldat de l’hiver La star Anthony Mackie pense qu’il a un meilleur derrière que l’acteur de Captain America Chris Evans. Avengers: Fin de partie a emballé beaucoup d’histoire dans son exécution, ainsi que de très grands rires. L’une des scènes les plus légères a lieu lorsque Steve Rogers d’Evans se bat contre la version 2012 de lui-même et prend note de son propre derrière, le faisant passer pour «le cul de l’Amérique». Les rumeurs circulent selon lesquelles Sam Wilson de Mackie sera celui qui continuera avec le Capitaine Amérique nom, et l’acteur est constamment interrogé à ce sujet.

Avec @Chris Evans de retour au MCU, le seul moyen équitable de décider qui sera le prochain Captain American est un bon vieux American Ass-Off contre @AnthonyMackie! Qui va gagner selon toi? pic.twitter.com/8fYhRlbqF5 – Radio KFC (@KFCradio) 14 janvier 2021

Dans une nouvelle interview, Anthony Mackie fuit presque du matériel sensible de l’univers cinématographique Marvel avant de se rattraper. L’intervieweur a formulé la question de savoir si Mackie allait prendre la relève de Chris Evans comme ayant « le cul de l’Amérique ». Après avoir fait une grosse sauvegarde, Le faucon et le soldat de l’hiver star fait une affirmation audacieuse. Vous pouvez lire ce qu’il avait à dire ci-dessous.

« Chris et moi en rions et en plaisantons tout le temps. J’ai un bien meilleur cul que Chris Evans. Donc, un jour, nous allons faire le test des shorts de vélo, ou le test des shorts de compression, et nous allons avoir tout le monde choisissez, qui est le cul de l’Amérique. Je pense que ça va être divisé 50/50. Certaines personnes aiment leur pizza légèrement grillée, certaines personnes aiment un peu de charbon sur leur pizza, vous savez ce que je dis? comment vous aimez vos petits pains cuits. «

KFC Radio est responsable de l’interview avec Anthony Mackie et ils ont ensuite publié un sondage sur leur compte Twitter pour savoir si Mackie ou Chris Evans mérite le titre arrière. Au moment d’écrire ces lignes, 674 personnes ont voté, et Mackie est clairement le gagnant 54,3% des voix. De plus, il y a beaucoup de gens qui défendent l’acteur et soutiennent ses affirmations dans la section des commentaires.

Il y a beaucoup de mystère autour Le faucon et le soldat d’hiver, avec de nombreux fans de MCU souhaitant connaître Anthony Mackie, ce sera vraiment celui qui perpétuera l’héritage de Captain America. Dans Avengers: Fin de partie, la version âgée de Steve Rogers a transmis le bouclier emblématique à Sam Wilson. Dans une autre interview récente, Mackie a abordé les rumeurs. « Nous ne le savons pas encore. Le spectacle, l’idée du spectacle est fondamentalement, vous savez, et à la fin de Fin du jeu, Cap a décidé qu’il prenait sa retraite et il m’a demandé si je prendrais le bouclier, mais à aucun moment je n’ai accepté ou dit que je serais Captain America », a déclaré Mackie.

Selon Anthony Mackie, Le faucon et le soldat de l’hiver « marche la ligne de qui va prendre le bouclier et qui va être Captain America si Steve ne revient pas. » Selon Marvel Studios, le spectacle a lieu après les événements de Avengers: Fin de partie alors que Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) s’associent dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités et leur patience. Avec les rumeurs sur le retour de Chris Evans, nous pourrions finir par voir ce concours d’arrière-plan après tout. Vous pouvez consulter l’interview d’Anthony Mackie ci-dessus, grâce au Twitter de KFC Radio Compte.

