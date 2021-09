Anthony Mackie a un anniversaire : voilà pourquoi 2021 est la meilleure année de sa carrière

Le protagoniste de The Falcon et The Winter Soldier fête ses 42 ans aujourd’hui. Passez en revue ici tous les projets auxquels il a participé en 2021.

Joyeux anniversaire Anthony Mackie! L’acteur américain a atteint son 42 ans et porte avec lui une filmographie à succès qui comprend des titres tels que The Hurt Locker, vainqueur de Oscar du meilleur film. Mais bien qu’il ait déjà participé à de nombreux projets acclamés par la critique, la vérité est que cette année, pleine de premières, il a reçu un popularité que je n’avais jamais vécu auparavant. C’est pourquoi nous passons ici en revue toutes les séries et films auxquels il a participé cette année afin que vous puissiez célébrer sa journée en lui faisant jouer dans le plateformes de streaming.

+ Toutes les sorties d’Anthony Mackie en 2021

4. Le faucon et le soldat de l’hiver

Après avoir participé à six films de la Univers cinématographique Marvel, Anthony Mackie s’est à nouveau mis à la place de sam wilson jouer la vedette Le faucon et le soldat de l’hiver près de Sébastien Stan. Sorti cette année en Disney+, la série montre le couple qui s’est formé à la fin de Avengers : Fin de partie en action. Pour ce rôle, il a remporté le prix MTV Films & TV Awards en tant que Meilleur Héros, en plus de remporter la statuette avec son partenaire dans la catégorie Meilleur Duo.

3. En dehors du fil

Une autre des premières mettant en vedette l’acteur en 2021 a atteint Netflix. Il s’agit de En dehors du fil ou Zone de risque, tel qu’il a été traduit pour l’Amérique latine. Ce film d’aventure de science-fiction se déroule dans un avenir proche dans lequel un pilote de drone est envoyé dans une zone de guerre et affecté à un commandant androïde top secret en mission pour empêcher une attaque nucléaire. Il a été réalisé par Mikael Håfström et le reste du casting est composé de Damson Idris, Emily Beechman et Michael Kelly.

2. La femme à la fenêtre

Poursuivant la liste des films sortis cette année en Netflix, il faut inclure La femme à la fenêtre, où Anthony Mackie a joué Edouard renard. Le film mettant en vedette Amy Adams et Gary Oldman Il a été réalisé par Joe Wright et raconte l’histoire d’une psychologue agoraphobe piégée dans sa maison qui devient obsédée par ses nouveaux voisins et résout le meurtre brutal qu’elle regarde à travers sa fenêtre.

1. Seul

L’impossibilité de sortir du contenu en salles en raison de la pandémie de Covid-19, a fait que les Mackie monopolisent toutes les plateformes de streaming. Et c’est aussi qu’il faisait partie de Seul au Amazon Prime Vidéo. Cette série d’anthologies en sept parties explore les vérités étonnantes, délirantes, déchirantes, belles et bizarres de ce que signifie être humain. Dans ce cas, il est le protagoniste du deuxième épisode et joue À M.