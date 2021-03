Anthony Mackie a demandé une histoire d’amour entre Falcon et Black Widow

Le protagoniste de ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’, Anthony Mackie, a révélé qu’il avait demandé une histoire d’amour avec Veuve noire pour son caractère «à plusieurs reprises».

L’acteur qui joue Sam Wilson / Falcon ensuite série de merveille qui viendra à Disney +, a parlé de ses réflexions sur une intrigue secondaire potentiellement romantique avec Natasha Romanoff, interprétée par Scarlett Johansson, mieux connu comme Veuve noire.







Vous pourriez aussi être intéressé par: La bande-annonce finale de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ ​​révélée

Dans une récente interview, Mackie parlé de la possible histoire d’amour avec entre Faucon Oui Veuve noire, «Lorsque les scripts seront terminés et que le spectacle sera terminé, je serai tout aussi excité de voir la suite. C’est la beauté de merveille et l’appréciation que j’ai d’être acteur dans un film merveille».

«La question prévaut toujours, vais-je tomber amoureux de Veuve noire? Quand cette histoire émergera-t-elle? Parce que je l’ai demandé à plusieurs reprises », a-t-il ajouté. Mackie.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Le réalisateur de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ ​​veut une deuxième saison

D’un autre côté, ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’ prépare sa première en Disney + le prochain 19 mars.