Anthony Hopkins Wife: Qui est Stella Arroyave?

Anthony Hopkins est un acteur, compositeur, réalisateur et producteur gallois.

Hopkins est surtout connu pour avoir joué dans des films comme Le silence des agneaux, Hannibal, le dragon rouge, les restes du jour, et Thor. Il a même remporté l’Oscar du meilleur acteur dans Le silence des agneaux.

Anthony Hopkins a 82 ans et est né le 31 décembre 1937, faisant de lui un Capricorne.

Hopkins joue dans un nouveau film intitulé Le père, qui sortira le 18 décembre. Le père était à l’origine une pièce de théâtre de Broadway en 2012 sur un homme qui souffre de démence et refuse l’aide de sa fille à mesure qu’il vieillit.

Hopkins y jouera aux côtés de l’actrice Olivia Colman.

Anthony Hopkins est souvent la star de la série, mais qu’en est-il de sa meilleure moitié?

Qui est la femme d’Anthony Hopkins, Stella Arroyave?

Stella Arroyave est une actrice et productrice. Elle est connue pour apparaître dans les films Slipstream et La tache humaine.

Arroyave a 64 ans et est née le 20 mars 1956, ce qui en fait une Poissons.

Elle est originaire de Popayan, en Colombie.

Comment Anthony Hopkins et Stella Arroyave se sont-ils rencontrés?

Arroyave a rencontré Hopkins lorsqu’elle était au travail en 2001. Elle travaillait comme antiquaire à l’époque et Hopkins est entré dans le magasin à la recherche de meubles pour sa maison à Los Angeles.

Le couple s’est marié deux ans plus tard à Malibu. Certains visages célèbres ont même assisté au mariage comme Winona Ryder, Nicole Kidman et Steven Spielberg.

Hopkins dit que la positivité de sa femme a changé sa vie.

Avant de commencer une relation avec Arroyave, Hopkins a déclaré: « Je vis une vie séparée et je ne suis pas très bon avec les relations – avec qui que ce soit. Je ne peux pas être enfermé avec qui que ce soit trop longtemps. »

Puis en 2011, Hopkins a expliqué comment Arroyave avait changé sa vision des choses: «Elle m’a rencontré il y a dix ans lorsque j’ai été fermé. Arrêtez pendant quelques années. Je ne me sentais pas fermé à ce moment-là. Je me sentais très heureux. Mais je souffrais d’une légère dépression. Ne faisant confiance à personne. Certainement pas faire confiance aux femmes. Tous les jours, elle se réveille heureuse. Elle est très positive sur tout. J’ai appris d’elle juste à prendre la vie telle qu’elle vient. «

Hopkins a même récemment déclaré: «J’ai une belle vie, je suis heureux, quoi que cela signifie.

Stella Arroyave est une grosse dépensière.

Stella Arroyave aime les belles choses de la vie et son passe-temps préféré est le shopping.

En fait, Hopkins a même remarqué qu’elle glisse constamment sa carte de crédit: «C’est une femme merveilleuse qui aime dépenser de l’argent. Même si je suis assis ici, vous parler, c’est dépenser mon argent. Tout est parti, whoosh! »

Bien que les deux aient tendance à s’équilibrer puisqu’elle s’occupe vraiment de lui.

Hopkins a ajouté: «Elle est très bonne pour moi, ma femme, parce qu’elle me ralentit. Ce matin, j’étais assis dans un restaurant et j’étais penché en arrière sur ma chaise en me secouant et elle a dit: «Ne fais pas ça. J’ai dit: «Pourquoi? Elle a dit: ‘Parce que tu pourrais t’effondrer!’ Elle s’occupe de moi comme ça et elle a besoin de le faire, car ma nature est de faire les choses très vite parce que je me suis convaincu que j’ai encore 45 ans. Je marche beaucoup trop vite et je tombe toujours et elle me rappelle de ne pas le faire. »

La valeur nette d’Anthony Hopkins est de 180 millions de dollars.

La valeur nette de Stella Arroyave est estimée à 25 millions de dollars.

Anthony Hopkins a déjà été marié deux fois.

Avant de se marier avec Arroyave, Hopkins était marié à Jennifer Lynton et Petronella Barker.

Il était marié à Lynton de 1973 à 2002 et marié à Barker de 1966 à 1972.

En fait, Hopkins a eu une fille, Abigail Hopkins, avec sa première épouse Petronella Barker. À l’époque, Hopkins était aux prises avec une dépendance à l’alcool et c’est ce qui aurait provoqué l’effondrement de ses relations. Barker a également vécu au Royaume-Uni, donc l’interurbain était trop sur leur relation quand il a déménagé en Amérique.

Hopkins a même admis qu’il buvait une bouteille de tequila par jour, mais qu’il n’était jamais un «ivre tombant dans le caniveau» et qu’il était simplement «ennuyeux, agressif et stupide».

En 1973, Hopkins a quitté Barker et sa fille pour Jennifer Lynton.

Il a affirmé que Lynton l’avait aidé à abandonner l’alcool depuis qu’il avait arrêté de boire en 1975.

Fait intéressant, il a rencontré Lynton parce qu’elle était secrétaire de Pinewood Studios et elle a été envoyée le chercher à l’aéroport alors qu’il était tellement ivre qu’il a raté son vol.

Cependant, leur relation s’est effondrée en 2002.

Hopkins a également une fille séparée.

Anthony Hopkins ne parle pas à sa fille, Abigail Hopkins, de sa première femme. Des sources disent qu’Abigail Hopkins est bouleversée par les commentaires «sans cœur» de son père et leur manque de relation avec lui a eu un «grand impact» sur elle.

Hopkins a quitté sa première femme et sa première fille alors qu’elle n’avait que 14 mois. Elle se souvient: « Je le verrais, mais peut-être une fois par an. Il y a un peu de tristesse, mais je dois continuer ma vie. Cela a toujours été comme ça. Le voir, et puis pas. »

Jaycee Levin est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.