Anthony Hopkins rend hommage à Chadwick Boseman dans le discours d’acceptation tardif des Oscars

Anthony Hopkins a rendu hommage à Chadwick Boseman dans son discours de remerciement tardif du meilleur acteur. Dans le dernier prix de la 93e cérémonie des Oscars, dimanche soir, Anthony Hopkins a été nommé meilleur acteur pour sa performance dans Le père. Cela a suscité de vives critiques de la part des fans, car beaucoup s’attendaient à ce que Boseman remporte la victoire à titre posthume pour Fond noir de Ma Rainey.

Anthony Hopkins n’était pas présent à Los Angeles pour accepter personnellement le prix, mais il a depuis publié un discours d’acceptation sur Instagram. Dans la vidéo, Hopkins parle de près de chez lui au Pays de Galles pour accepter le prix tout en révélant qu’il est à la fois reconnaissant et surpris de la victoire. Il prend aussi le temps de parler Chadwick Boseman, en veillant à ce que l’acteur décédé soit également reconnu. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

Voici ce que Hopkins a à dire dans le discours:

« Bonjour. Me voici dans mon pays natal au Pays de Galles, et à 83 ans, je ne m’attendais pas à recevoir ce prix, vraiment pas. Je suis très reconnaissant à l’Académie, et merci. Et je Je tiens à rendre hommage à Chadwick Boseman, qui nous a été enlevé bien trop tôt. Et, encore une fois, merci beaucoup. Je ne m’attendais vraiment pas à cela. Donc, je me sens très privilégié et honoré. Merci. «