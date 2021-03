Anthony Hopkins montre son côté le plus effrayant dans «  The Virtuoso  »

KARTELL set de 2 chaises MAUI (Anthracite - Polypropylène coloré dans la masse)

Par sa ligne élégante, la sobriété de ses coloris et son côté pratique, la chaise Maui constitue un projet polyvalent à même de satisfaire les exigences les plus variées tant des collectivités que des particuliers. Les chaises Maui forment une famille riche en variétés de couleur et de forme, à même de