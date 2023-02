Anthony Hopkins jouera dans le remake d’un film argentin

in

L’acteur deux fois oscarisé a un nouveau projet qu’il dirigera avec Glenn Powell, de Top Gun : Maverick.

© IMDbAnthony Hopkins.

Dans le monde des remakes nord-américains de films d’autres pays, l’Argentine est sur le point d’ajouter un nouveau projet à la liste où des histoires comme Neuf reines et Le secret de ses yeux. C’est une production dirigée par Pierre Lanzani et dont la première a eu lieu en 2019.

Il a été officiellement confirmé que 4X4le film de Mariano Cohn (la première fois qu’il n’était pas accompagné de Gaston Duprat) aura un remake qui mettra en vedette Anthony Hopkins comme protagoniste. à côté de lui sera Glenn Powellque l’on considérait en 2022 comme l’une des principales figures de Top Gun : Maverickoù il a incarné pendre l’homme.

le film original de Cohn Il montrait un jeune homme essayant de voler une camionnette et se retrouvant enfermé à l’intérieur, torturé par son propriétaire sadique. Dady Brieva et Peter Lanzani étaient les figures centrales, dont les personnages seront désormais incarnés par Anthony Hopkins et Glenn Powellrespectivement.

Sam Rami (homme araignée) sera producteur du remake de 4X4où les deux Cohn comme Duprat Ils seront producteurs exécutifs. fermé à clé sera le titre de la nouvelle version du film argentin. « Le scénario était tellement bon qu’on a réussi à intéresser Anthony Hopkins, qui pour ma génération est le meilleur acteur de tous les temps. Ce film n’est pas tant une pièce émotionnelle qu’une histoire d’action et de tension, une balade à sensations fortes avec des personnages au centre qui amènent le spectateur à se soucier d’eux. »assuré Raimi pour Date limite.

+Où voir 4X4

Si vous voulez donner une chance au film qui nous a montré un Pierre Lanzani complètement fou, dans une production où en plus de Papa Brieva un autre collaborateur régulier de Cohn comme louis brandoni, nous vous disons où le faire. Vous n’avez besoin que d’un abonnement Étoile+ pouvoir donner jouer.

