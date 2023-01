Anthony Hopkins jouera dans la série Gladiator Ceux qui sont sur le point de mourir

Le légendaire Anthony Hopkins n’a pas du tout ralenti et continue de jouer dans de nombreuses productions jusqu’à un âge avancé. Plus récemment, il a été annoncé qu’il apparaîtrait dans le prochain drame historique Ceux qui vont mourir, selon The Hollywood Reporter. La série se déroule dans la Rome antique et concerne le combat de gladiateurs et la politique qui l’entoure. Hopkins jouera le rôle de l’empereur Vespasien, qui lutte pour stabiliser l’empire romain après une longue et sanglante guerre civile.





Le décor est décrit comme un « monde complexe et corrompu de compétition de gladiateurs axée sur le spectacle » et mettra en vedette « un ensemble de personnages divers à travers les nombreuses couches de la société romaine où le sport, la politique et les affaires se croisent et se heurtent ».

FILM VIDÉO DU JOUR

Aucun autre membre de la distribution n’a encore été annoncé, mais nous savons que Roland Emmerich est chargé de diriger la série. Son film le plus célèbre est Le jour de l’indépendanceet il a réalisé et écrit d’autres épopées de science-fiction et de catastrophe telles que Le jour d’après, 2012, et 1998 Godzilla. Cependant, Emmerich n’est pas étranger aux drames historiques, ayant réalisé Le Patriote, Anonyme, et À mi-chemin.

Emmerich fait à nouveau équipe avec le scénariste Robert Rodat, qui avait écrit le scénario de Le Patriote. Les autres crédits de Rodat incluent Envolez-vous vers la maison et Sauver le soldat Ryance dernier étant considéré par beaucoup comme l’un des, sinon le meilleur film de guerre de tous les temps.





Ceux qui sont sur le point de mourir rejoindront-ils la longue liste de chefs-d’œuvre de Hopkins ?

Photos d’Orion

Anthony Hopkins a joué dans des dizaines de films et d’émissions de télévision depuis qu’il a commencé à jouer dans les années 1960. Son rôle le plus emblématique est peut-être Hannibal Lecter dans Le silence des agneaux, dans lequel il jouait un cannibale dérangé mais brillant. Cela lui a valu un BAFTA Award et un Oscar du meilleur acteur. Il a remporté un autre Oscar pour son travail sur 2021 Le père, dans lequel il incarne un homme vieillissant souffrant de graves pertes de mémoire qui insiste sur le fait qu’il va bien et refuse l’aide de sa fille.

Son tout premier rôle était dans une pièce de théâtre en tant que Metellus Cimber, l’un des sénateurs romains qui ont assassiné Jules César. Il reviendra à cette période et s’installera Ceux qui vont mourir, bien qu’il soit un empereur romain à la place de quelqu’un qui a conspiré pour en tuer un. L’un de ses prochains films est Lune rebelleun opéra spatial réalisé par Zack Snyder dans lequel Hopkins exprimera un robot de combat nommé Jimmy.

Ceux qui vont mourir sera diffusé sur Peacock, mais aucune date de sortie n’a été fixée. La série sera réalisée par Roland Emmerich et écrite par Robert Rodat.