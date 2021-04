Anthony Hopkins est maintenant le plus vieil acteur à avoir remporté un Oscar à 83 ans

C’est officiel, Anthony Hopkins a remporté l’Oscar du meilleur acteur lors de la 93e cérémonie des Oscars. Dimanche soir, l’acteur de 83 ans faisait face à une compétition très rude pour la catégorie du meilleur acteur. Pour sa performance très acclamée d’Anthony dans le drame Florian Zeller Le père, Anthony Hopkins a réussi à décrocher la victoire, faisant de la légende hollywoodienne le plus ancien acteur à avoir remporté le prix du meilleur acteur.

Personne ne savait qui gagnerait l’Oscar dimanche soir, car tous les noms nominés méritent vraiment cet honneur. Parmi les autres nominés dans la catégorie du meilleur acteur figuraient Riz Ahmed pour Son du métal comme Ruben Stone; Chadwick Boseman pour IMa Rainey Black Bottom; Gary Oldman pour Mank comme Herman J. Mankiewicz; et Steven Yeun pour Minari comme Jacob Yi.

Pendant ce temps, certaines des autres victoires les plus notables aux Oscars comprennent Nomadland pour la meilleure image; Nomadland la réalisatrice Chloe Zano pour le meilleur réalisateur; Frances McDorman de la meilleure actrice pour Nomadland; Daniel Kaluuya du meilleur second rôle pour Judas et le Messie noir; Youn Yuh-jung de la meilleure actrice dans un second rôle pour Minari; et Emerald Fennell pour le meilleur scénario original pour Jeune femme prometteuse. Le père a également sélectionné le meilleur scénario adapté.

Légende de l’écran depuis des décennies, Hopkins a reçu six nominations aux Oscars au cours de sa carrière. Il avait précédemment remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle inoubliable en tant que cannibale Hannibal Lecter en 1991. Le silence des agneaux. Ses rôles dans Les vestiges du jour et Nixon lui a également offert le même prix en 1994 et 1996, respectivement. Hopkins a ensuite été nominé pour le meilleur second rôle masculin en 1998 pour Amistad et encore une fois l’année dernière pour Les deux papes.

Sur le petit écran, Hopkins a également impressionné les critiques avec plusieurs victoires aux Emmy. En 1976, il a remporté le prix du meilleur acteur principal dans une série limitée ou un téléfilm pour L’affaire d’enlèvement Lindbergh. Cela a été suivi par la même victoire à l’extérieur en 1981 pour Le Bunker; il a de nouveau été nominé l’année suivante pour Le Bossu de Notre Dame. Après une autre nomination d’acteur de soutien exceptionnel en 1990 pour De grandes attentes, Hopkins était en lice pour le rôle d’acteur principal dans un drame plus récemment pour son rôle dans Westworld en 2017.

Réalisé par Florian Zeller, Le père est co-écrit par Zeller et Christopher Hampton. Avec Hopkins, le casting comprend Olivia Colman, Mark Gatiss, Imogen Poots, Rufus Sewell et Olivia Williams. Le film suit un homme vieillissant qui doit faire face à sa perte de mémoire progressive. Les critiques étaient incroyablement fortes, le film obtenant une note presque parfaite sur Rotten Tomatoes à 98% frais. Pour ceux qui l’ont vu, ce n’était pas une surprise de voir l’image pour autant de récompenses aux Oscars.

Félicitations à Anthony Hopkins pour avoir remporté le prix du meilleur acteur, ainsi qu’aux autres grands gagnants des Oscars. Vous pouvez également consulter la liste complète des lauréats et des nominés sur le site officiel des Oscars.

Sujets: Oscars