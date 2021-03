Anthony Hopkins est devenu viral pour avoir dansé sur une chanson latino-américaine

Anthony Hopkins a une énorme carrière hollywoodienne à 83 ans. L’acteur a joué toutes sortes de personnages, mais ces dernières années, il était caractérisé par les plus graves et les plus sinistres selon son âge. C’est pourquoi au cours des dernières heures, il a été surpris de publier une vidéo de danse à un rythme qui a rendu toute l’Amérique latine heureuse avec une chanson portoricaine. Découvrez le post amusant!

Le lauréat d’un Oscar a commencé la journée de bonne humeur et a souhaité la partager avec ses millions de followers sur Internet. Il s’est montré danser un thème de meringue et dire « Suis-je Colombien ». La publication avait plus de 1,1 million de vues sur Twitter et 670 mille sur Instagram. Dans la description, la star de cinéma a ajouté que la vidéo avait été prise par le Colombo-Californien Image de balise Juan Miguel Arias.

Malgré les paroles de Hopkins, on pouvait entendre que la chanson n’est pas colombienne mais portoricaine. Il s’agit du sujet « Ton sourire » sorti par Elvis Crespo en août 1998 sur l’album « Suevamente ». La chanson est l’une des plus célèbres du chanteur qui a actuellement 49 ans et qui dans sa carrière a réalisé deux préle mien Grammy, entre autres reconnaissances.

Crespo a été l’un de ceux qui ont réagi à la publication de l’acteur. Il a utilisé son compte Instagram pour exprimer son bonheur. « La légende de l’acteur Anthony Hopkins danse Your Smile! EH LA THING! », a publié et partagé des histoires de fans sur la vidéo. Le Portoricain continue à faire des présentations de musique.







L’occurrence drôle de Hopkins a eu des répercussions dans le monde entier et en particulier en Amérique latine, où les fans en ont fait une tendance avec des réactions et des mèmes. « Ma mère m’a donné la vie, mais Anthony Hopkins dansant le merengue m’a donné envie de la vivre », était le ton des commentaires.

Voir Anthony Hopkins danser Elvis Crespo est la meilleure chose que vous verrez dans la journée. Combien tuerions-nous pour que cet homme soit notre grand-père. – Mario Gonza (@mariodmgonzalez)

2 mars 2021