Anthony "Gronder" Johnson veut un tournoi des poids lourds légers du Bellator

Après que Scott Coker a récemment été ridiculisé pour la déclaration selon laquelle son organisation Bellator MMA avait la gamme de poids lourds légers la plus forte de l’ensemble du marché, la promesse semble actuellement très prometteuse avec l’équipe mise en place pour 2021. L’un des participants bien connus, Anthony « Rumble » Johnson, veut maintenant un tournoi à l’ancienne manière PRIDE-FC.

Il y a quelques semaines à peine, le Bellator MMA annonçait deux nouveaux venus terrifiants, Anthony « Rumble » Johnson et Yoel Romero, qui pourraient rendre la vie difficile à des athlètes légers comme Ryan Bader, Corey Anderson, Phil Davis ou, last but not least, le tenant du titre Vadim Nemkov. Le champion allemand du GMC et du Fair FC Stephan Pütz, dont l’engagement a également été annoncé récemment, aura probablement des espoirs justifiés de combats spectaculaires.

« Comme à l’époque avec Pride, vous voyez ce que je veux dire? Quand il y avait des tournois et des choses comme ça? On pouvait refaire ce genre de trucs, j’y serais certainement », a suggéré Johnson d’introduire un tournoi chez son nouvel employeur. Le joueur de 36 ans jouera pour la première fois depuis sa deuxième chance au titre manquée en avril 2017 contre Daniel Cormier à l’UFC.

Scott Coker a confirmé dans une interview récemment publiée qu’en plus du Grand Prix poids plume actuel, il y aurait des plans actuels pour un tournoi poids coq et une formation de tournoi féminin. La même chose dans la division des poids lourds légers pourrait, s’il avait sa manière, être considérée. « Nous parlons de la catégorie des 93 kilos. C’est définitivement en discussion, mais nous n’avons pas encore décidé », a déclaré le responsable de l’organisation, qui a déjà co-organisé de nombreux tournois lors de son passage chez Strikeforce.

Même s’il n’y a pas de formation de tournoi dans la division des poids lourds légers, « Rumble » Johnson n’est pas pointilleux sur ses futurs adversaires et attend avec impatience son retour. « J’ai hâte de rivaliser avec tout le monde. Je ne défie pas seulement une personne, je veux rivaliser contre tous. Ce sont tous de grands combattants », a déclaré Johnson, impatient de voir les tâches à accomplir.

