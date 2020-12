Anthony Davis s’exprime sur un accord massif avec les Lakers

Anthony Davis n’a jamais envisagé d’aller ailleurs.

Lorsque les Lakers de Los Angeles ont ajouté Anthony Davis à leur formation la saison dernière, beaucoup ont eu l’impression que l’équipe était immédiatement devenue prétendante au titre. En fin de compte, cela s’est certainement avéré être le cas car ils ont terminé premiers de la Conférence Ouest tout en remportant un titre NBA dans le processus. Les Lakers ont été carrément dominants en séries éliminatoires et il est logique que Davis ait été largement récompensé pour ses efforts. Hier, Davis a mis le crayon sur papier sur un contrat de cinq ans de 190 millions de dollars avec les Lakers, qui restera avec l’équipe jusqu’en 2025. Maintenant, AD et LeBron James formeront un duo dynamique pour les années à venir. Suite à son gros contrat, Davis a parlé à Spectrum Sportsnet de l’accord et des raisons pour lesquelles il voulait revenir avec le violet et l’or. Jevone Moore / Icon Sportswire via «Je voulais juste suivre le processus un jour à la fois», a déclaré Davis. «De toute évidence, remporter le championnat avec LA était très bien. L’équipe que Rob (Pelinka) a réunie, et Jeanie (Buss) réunie, et Linda (Rambis) et tous les gens du front office étaient incroyables, et nous avons fait quelque chose de spécial. Surtout avec tout ce qui se passe en 2020. Je ne pense pas qu’il y ait un doute sur le fait que j’allais revenir, c’était juste en essayant de comprendre la logistique et ce qui était le mieux pour moi et ma famille, et j’ai pu obtenir un accord fait aujourd’hui. Maintenant, les Lakers se dirigent vers la saison prochaine en tant que favoris et si AD peut rester en bonne santé, peut-être qu’il sera sur la bonne voie pour la compétition MVP. Quoi qu’il en soit, c’est une période passionnante pour être un fan des Lakers. [Via]