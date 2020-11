Anthony Davis refuse l’option de joueur et devient un agent libre: rapport

Anthony Davis aurait refusé l’option du joueur sur son contrat.

La star des Los Angeles Lakers Anthony Davis aurait décliné son option de joueur, lui permettant de devenir un joueur autonome sans restriction. Douglas P. DeFelice / Getty Images L’option l’aurait prolongé d’une autre année à 28,7 millions de dollars. Il a initialement signé le contrat de cinq ans de 127 millions de dollars avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans en 2016. En tant que vétéran de 10 ans, son salaire maximum augmentera par rapport à ce qu’il a signé il y a quatre ans. Malgré le refus de l’option, de nombreux initiés s’attendent à ce que Davis démissionne à Los Angeles. «J’ai passé un bon moment à Los Angeles cette première année», a déclaré Davis le mois dernier. «Cela n’a été que de la joie, rien que de la stupéfaction. Au cours des prochains mois, nous le découvrirons. Je veux dire, je ne suis pas sûr à 100%, mais c’est pourquoi mon agent [Rich Paul] est qui il est, et nous en discuterons et le découvrirons. Davis a récolté en moyenne 26,1 points et 9,3 rebonds, ainsi que 3,2 passes et 2,3 blocs la saison dernière. Il a été sélectionné dans l’équipe des étoiles de la NBA pour la septième fois de sa carrière. Les gardes des Lakers Rajon Rondo, Kentavious Caldwell-Pope et Avery Bradley pourraient également décliner leurs options de joueur et tester l’agence gratuite avant la date limite de lundi. Dwight Howard et Markieff Morris deviendront également des agents libres sans restriction. [Via]