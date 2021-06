Anthony Bourdain rappelé par les fans sur ce qui aurait été son 65e anniversaire

Nous avons perdu Anthony Bourdain il y a trois ans, et le jour où le regretté chef et documentariste aurait eu 65 ans, les fans du monde entier lui rendent hommage. Talentueux en cuisine comme à la caméra, Bourdain lance sa première émission télévisée sur Food Network en 2002. Il animera plus tard les émissions populaires Anthony Bourdain : pas de réservation et Anthony Bourdain : Parties inconnues, qui l’a vu parcourir le monde pour déguster des cuisines moins connues d’autres cultures.

Lors d’un tournage en France d’un épisode de Anthony Bourdain : Parties inconnues, Antoine Bourdain mort par suicide. L’acte a semblé être impulsif, car la star de la télévision n’a pas laissé de note avec une explication. Cela a choqué ceux qui le connaissaient autant que ses fans, sa mère désignant Bourdain comme la « dernière personne au monde » qu’elle aurait pu voir faire quelque chose comme ça. La nature de sa mort et son contraste avec la personnalité qu’il a montrée à la télévision ont stupéfié de nombreux fans, et ils sont toujours en deuil en 2021.

« Joyeux anniversaire Anthony Bourdain ! Votre table était prête beaucoup trop tôt », a déclaré un fan, y compris une photo de la défunte star de la télévision, en l’honneur de ce qui aurait été son 65e anniversaire.

Joyeux anniversaire Antoine Bourdain ! Votre table était prête beaucoup trop tôt. pic.twitter.com/XfrDus2J1a – GERRY V (@gvtalk) 25 juin 2021

Un autre fan a posté: « Chaque fois que j’ai besoin d’un rappel que le monde est un endroit magnifique, fascinant, brutal, compliqué, aimant et merveilleux, je regarde un vieil épisode d’Anthony Bourdain Pas de réservations ou alors Pièces inconnues. Il faisait toujours l’œuvre du Seigneur. Avec un plein verre de bière et de la bonne nourriture. »

Chaque fois que j’ai besoin de me rappeler que le monde est un endroit magnifique, fascinant, brutal, compliqué, aimant et merveilleux, je regarde un vieil épisode de « No Reservations » ou « Parts Unknown » d’Anthony Bourdain. Il faisait toujours l’œuvre du Seigneur. Avec un verre plein de bière et de la bonne nourriture. pic.twitter.com/rR4SLf5EiQ – Monkelangelo (@Monkelangelo) 25 juin 2021

Transformant le visage de Bourdain en une œuvre d’art sur un morceau de bois, un autre fan a déclaré: « Aujourd’hui, c’est le jour de Bourdain! Nous voulions donc partager cette petite » pièce unique « que nous avons créée avec un morceau de bois de frêne local. Anthony Bourdain était un un peu un héros dans notre foyer. Bravo Tony ! »

Aujourd’hui, c’est la journée Bourdain ! Nous voulions donc partager ce petit ‘One Off Piece’ que nous avons créé avec un morceau de bois de frêne local.

Anthony Bourdain était un peu un héros dans notre foyer. Bravo Tony!Verre à vin #jourdain#AnthonyBourdain 🍷 pic.twitter.com/KdsdumACO7 – Le Dribbly Yak (@DribblyYak) 25 juin 2021

« Joyeux anniversaire Anthony Bourdain ! » a tweeté un autre fan. « ‘Les gens me confondent. La nourriture ne le fait pas.’ Antoine Bourdain – Cuisine Confidentiel. Vous avez élargi nos esprits et notre palais. Merci Chef ! Repose en paix. »

Joyeux anniversaire Antoine Bourdain !

« Les gens me confondent. La nourriture ne le fait pas. »

Anthony Bourdain – Cuisine confidentielle. Vous avez élargi nos esprits et notre palais. Merci Chef ! Repose en paix #BourdainDaypic.twitter.com/aCbiQqXAnz – Brian Duncan (@TrueF1Fan) 25 juin 2021

Publiant une photo d’Anthony tenant un chandail personnalisé, un autre tweet dit : « Bonne journée Anthony Bourdain, levez un verre et mangez quelque chose de vraiment bon aujourd’hui ET portez un toast à notre Tricolore en se qualifiant pour la finale de la Coupe Stanley! »

Bonne journée Anthony Bourdain, levez un verre et mangez quelque chose de vraiment bon aujourd’hui ET portez un toast à notre Tricolore en se qualifiant pour la finale de la Coupe Stanley!#AnthonyBourdain#MontréalCanadiens#NHLPlayoffs2021pic.twitter.com/9QbnjmIq1Z – Restaurant arc-en-ciel (@ChefLouieG) 25 juin 2021

Et un autre fan a écrit : « Heureux #BourdainDay rappelez-vous que vous êtes aimé et cela s’améliore. Aidez quelqu’un aujourd’hui et sortez de votre zone de confort, mangez un repas incroyable dans un magasin « maman et pop ». @Bourdain tu nous manques. »

Heureux #BourdainDay rappelez-vous que vous êtes aimé et cela s’améliore. Aidez quelqu’un aujourd’hui et sortez de votre zone de confort, mangez un repas incroyable dans un magasin « maman et pop ». @Bourdain Tu nous manques – Matt Waechter (@CJjeepdude) 25 juin 2021

L’histoire de la vie de Bourdain sera racontée dans le prochain documentaire de Morgan Neville. Appelé Roadrunner : un film sur Anthony Bourdain, le film a fait sa première mondiale à Tribeca ce mois-ci et devrait sortir plus largement en juillet. Il relate la vie et la carrière de Bourdain et présente des entretiens avec des personnes qui l’ont connu, y compris des membres d’équipage travaillant avec lui sur Pièces inconnues à la fin. Le film a actuellement un score parfait de 100% sur Rotten Tomatoes.

Repose en paix Anthony Bourdain et joyeux anniversaire céleste. Tu peux regarder Roadrunner : un film sur Anthony Bourdain lors de sa sortie le 16 juillet pour en savoir plus sur la légende de la télévision, et vous pouvez également voir ce que les autres fans disent le jour de son anniversaire en consultant Twitter.

J’étais en retard avec Anthony Bourdain. C’est un an avant son suicide que je l’ai vraiment découvert. Quel géant d’homme – un conteur universellement aimé qui parcourt le monde en découvrant des sites incroyables, en découvrant des cultures incroyables et en mangeant une cuisine exceptionnelle. #BourdainDaypic.twitter.com/vLeempYldX – Elliott Clarkson (@ElliottClarkson) 25 juin 2021

je fête @Bourdain anniversaire aujourd’hui parce que quand je me sentais comme un perdant, il m’a dit : « tu es un perdant mais ça va 👌🏾 parce que tu t’es perdu. » Vous pouvez profiter des bonnes choses de la vie et ne pas être snob. #AnthonyBourdain – Wendel Toliver (@ToliverZilla) 25 juin 2021

Souvenir d’Anthony Bourdain à l’occasion de ce qui aurait été son 65e anniversaire. J’espère que vous vous reposez bien. ♥️ pic.twitter.com/sEYy3i6w0b – Saudamini (@thesapphirebook) 25 juin 2021

C’est l’anniversaire d’Anthony Bourdain aujourd’hui, ou cela aurait été s’il était encore en vie. Anthony, tu es comme un ami très cher, tu as beaucoup manqué et tu as été une inspiration pour des milliers de personnes. pic.twitter.com/Xkc3B07OgO – Skylight Media Ltd (@SkylightMedia) 25 juin 2021

Tous les fans d’Anthony Bourdain ici sur #MMA Twitter? Aujourd’hui aurait été son 65e anniversaire. Il était un vrai jusqu’à la fin. SE DÉCHIRER pic.twitter.com/jbD0DSPbEq – Sympa MMA (@brightside_mma) 25 juin 2021

A l’occasion de ce qui aurait été son 65e anniversaire, on se souvient du grand Anthony Bourdain et de son déplacement à Manchester en 2010. « Votre corps n’est pas un temple, c’est un parc d’attractions. Appréciez la balade. » pic.twitter.com/DzXTsO4MKn – Manchester Confidential (@mcrconfidential) 25 juin 2021

