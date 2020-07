Anthem est en cours de rénovation pour respecter votre temps • Eurogamer.com

Bioware a révélé certaines des philosophies qui mènent au développement du redémarrage de l’hymne, une expérience qui deviendra plus enrichissante et qui respectera mieux votre temps.

Comme révélé dans un message sur le site officiel, le redémarrage d’Anthem aura pour objectif principal de devenir une «expérience de butin satisfaisante», ce dans lequel Bioware admet avoir commis une énorme erreur.

Reconstruire l’expérience du butin dans Anthem signifiait partir de zéro et ils ont beaucoup appris de la communauté, avec des idées et des opinions, ce qui les a encouragés à investir dans des philosophies telles que le respect de votre temps, l’augmentation de la fréquence du butin, l’amélioration de la viabilité et de la compétitivité de butin trouvé, plus grande valeur stratégique en fonction de la rareté du butin et vous permettre d’être encouragé à essayer différents butins.

De plus, Bioware souhaite que vous jouiez à Anthem sachant que si vous souhaitez poursuivre un butin spécifique, vous aurez des activités qui le permettront.

Bioware a également l’intention que les ennemis les plus rares se traduisent par des moments plus excitants et que vous sentez que le butin qu’ils laissent est excitant et bien sûr, qu’il est possible d’équiper ce butin immédiatement.

Pour rendre l’expérience plus dynamique et accessible, les interfaces et les menus seront mis à jour afin que vous puissiez mieux interpréter toutes les informations et visualiser ce qui compte. Le niveau maximum sera augmenté et Bioware éliminera les objets inutiles qui n’existent que pour en faire un nombre.

Ces améliorations et rénovations importantes seront apportées en pensant à l’avenir d’Anthem et même le gameplay sera amélioré, de sorte que le tir se sente mieux et que les ennemis aient une réponse plus attrayante.