Anthem 2.0 est enfin arrêté, les développeurs travaillent maintenant sur Dragon Age 4

Il y a environ un an, le développeur BioWare a confirmé que le jeu de tir multijoueur Hymne une rechapage complet Est obtenu. Nous parlions d’un Hymne 2.0 ou « Anthem NEXT », car les mises à jour ou les extensions n’étaient pas une solution définitive.

«Nous reconnaissons qu’un travail fondamental est encore nécessaire pour atteindre le plein potentiel de [Anthem] BioWare a admis en annonçant le travail sur «Anthem 2.0».

Depuis, une équipe d’une trentaine de collaborateurs BioWare Austin, le studio responsable de « Star Wars: The Old Republic », a continué à travailler sur le relooking pour rendre de nouvelles fonctionnalités disponibles à la communauté. Plus récemment, les fans ont eu un aperçu d’un système de butin nouveau et amélioré ainsi qu’un nouvelle interface utilisateur dans le style « Destiny ».

© EA / BioWare

Anthem 2.0 est enfin mort

Mais maintenant, il y a de mauvaises nouvelles pour tous les fans qui s’attendaient à une grande fin heureuse. Le mercredi 24 février 2021, le producteur exécutif Christian Dailey a annoncé sur le blog BioWare son travail sur « Anthem » peut être mis en place.

Il y avait évidemment plusieurs raisons à cette décision. Entre autres choses, l’année 2020 a été un défi très spécial pour l’équipe en raison de la pandémie corona. Après tout, les développeurs devaient travailler à domicile, c’est pourquoi tout ce qui était prévu ne pouvait pas être réalisé. L’abandon du projet a également été une grande déception pour les développeurs, convaincus des améliorations sur lesquelles ils travaillaient.

« A la communauté Anthem, merci beaucoup pour votre passion et votre créativité », donc Dailey. «Vos commentaires et suggestions détermineront à coup sûr la direction de l’équipe. Pour moi personnellement, votre gentillesse et vos encouragements étaient urgents au cours de l’année écoulée ».

A l’avenir, les développeurs qui ont travaillé sur « Anthem 2.0 » seront leurs collègues Dragon Âge 4 ou Jeux Mass Effect Support. Mais même si « Anthem 2.0 » ne verra jamais le jour, Dailey a souligné que le studio continuera à fournir le jeu avec un service en direct. « Tel qu’il existe aujourd’hui » continuera.