“Antebellum ” : Lionsgate le retire du calendrier de sortie 2020 pour le moment

Le thriller d’horreur Antebellum de Lionsgate avec Janelle Monáe devait initialement sortir ce printemps, mais la pandémie de coronavirus a fermé les salles de cinéma partout et le studio l’a repoussé à la fin de l’été.

Mais comme la situation avec le COVID-19 est loin de s’arranger complètement, les nouvelles sorties en salles sont toujours retardées. Lionsgate a donc de nouveau retardé Antebellum, cette fois sans fixer de nouvelle date de sortie. La date limite a fait état de la décision de Lionsgate de retirer Antebellum du calendrier de sortie 2020 pour le moment. La date de sortie reportée au 21 août 2020 semblait être un pari sûr à l’époque où nous pensions que la propagation du COVID-19 pouvait être maitrisé d’ici la fin de l’été. Mais les choses n’ont fait qu’empirer car les États-Unis et les gouvernements locaux continuent de prendre de mauvaises décisions en rouvrant l’économie trop tôt sans avoir mis en place les restrictions appropriées.

Une situation qui risque de laisser Hollywood sur le carreau

La sortie du nouveau film de Christopher Nolan, Tenet, a été le facteur déterminant de la réouverture des salles de cinéma aux États-Unis. Sine Warner Bros. Pictures vient de repousser la sortie du film au 2 septembre 2020, les salles de cinéma ont retardé leur réouverture en réaction, et le changement de date du Lionsgate d’Antebellum est l’un des nombreux autres changements de date de sortie dans le sillage du film Tenet.

Metropolitan Films reporte la sortie de #ANTEBELLUM.

Nous avons hâte de pouvoir communiquer une nouvelle date de sortie dès que le confinement sera terminé, et que cet épisode viral sera derrière nous. En attendant, prenez soin de vous et restez chez vous. pic.twitter.com/zVatsQXYQI — Metropolitan Films (@Metropolitan_Fr) March 18, 2020

Il est possible qu’Antebellum sorte encore cette année, mais cela dépendra probablement de la façon dont se déroulera la réouverture des salles de cinéma. Mais avec la Paramount qui repousse les films comme A Quiet Place II et Top Gun : Maverick, dont la sortie est prévue plus tard dans l’année, à de nouvelles dates en 2021, il est également possible que Lionsgate choisisse de reporter sa sortie au début de l’année prochaine. La réouverture des salles de cinéma est tellement flexible qu’aucune date de sortie n’est encore arrêtée à ce stade.

Antebellum met également en vedette Marque Richardson II, Eric Lange, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa, Gabourey Sidibe, Rob Aramayo, Lily Cowles et Jena Malone. Il est réalisé par Gerard Bush et Christoper Renz (Bush+Renz) et également produit par Zev Foreman et Lezlie Wills.