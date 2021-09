Ant Middleton s’en prend au SAS « hypocrite »: Who Dares Wins UK

Ant Middleton a dénoncé « hypocrite » SAS : Qui ose gagner Royaume-Uni pour avoir utilisé son image dans sa publicité.

L’homme de 41 ans a fait une diatribe sur Instagram après avoir vu une photo promotionnelle de la série à succès sur un service à la demande pour Channel 7 en Australie, qui comprenait une photo de lui.

Dans un message sur sa chaîne, Middleton a déclaré qu’il s’agissait d’un exemple clair de double standard, compte tenu du fait qu’il avait été « licencié » par Channel 4.

Il a déclaré: « Je viens de voir une publicité de SAS UK sur 7+ ici en Australie! C’est drôle comme la culture de l’annulation du Royaume-Uni m’a « soi-disant » renvoyé, mais ils sont toujours prêts à gagner de l’argent avec mon profil, ma marque, mon nom , mon travail et mon spectacle !

« Et maintenant que je me suis ouvert un marché en Australie, ils capitalisent sur mon succès !

« Rires, hypocrites et honteux mais les affaires sont les affaires et c’est exactement ce que c’est… juste les affaires bébé ! ‘#fightcancelculture #allnoise #allBS. »

Middleton a travaillé sur la série britannique pendant plusieurs années avant d’annoncer en mars de cette année qu’il s’était séparé de Channel 4.

À l’époque, il a affirmé qu’il avait démissionné, réalisant prétendument que la série n’était plus assez authentique.

Il a déclaré: « Lorsque j’ai filmé le dernier épisode, c’est devenu une sorte d’émission de téléréalité à moitié scénarisée, le contrôle total m’a été retiré, de la santé et de la sécurité à la production. »

« Et après cela, j’ai dit: » Ecoutez, je ne vais plus filmer, j’en ai fini avec SAS: Who Dares Wins « . Je voulais me séparer de manière saine et positive.

Crédit : Canal 4

« [Channel 4] Je savais que j’allais y aller, et tout d’un coup, ils ont largué cette bombe à propos de Black Lives Matter, sur le point d’être détruit. »

Channel 4 a cependant déclaré qu’elle avait décidé de ne pas renouveler le contrat de Middleton en raison de sa « conduite personnelle ».

La société a déclaré: « Après un certain nombre de discussions, Channel 4 et Minnow Films ont eu avec lui en ce qui concerne sa conduite personnelle, il est devenu clair que nos points de vue et nos valeurs ne sont pas alignés et nous ne travaillerons plus avec lui. »

Parlant sur Bonjour la Grande-Bretagne à propos de son départ, Middleton a ajouté: « Au fil des ans, la patrouille PC a démarré, la patrouille réveillée est intervenue au point où nous ne pouvons rien dire, nous ne pouvons pas être nous-mêmes.

« Nous ne pouvons même pas agir sur le terrain sans que la santé et la sécurité ne sautent en disant: » Oh! Vous ne pouvez pas les mettre à la hauteur des épaules dans l’eau, vous devez les mettre à hauteur de taille « , et cela a été si contrôlé et si géré et si inauthentique maintenant que j’ai décidé de m’éloigner complètement. »

Crédit : Club de football de Norwich City

Plus tôt ce mois-ci, Middleton a été ridiculisé lorsqu’une vidéo a émergé de lui prononçant un discours de motivation.

Dans la vidéo, Middleton dit: « Il s’agit de moi de reconnaître vos faiblesses, vous reconnaissez mes faiblesses et remplissez naturellement cette place lorsque cela entre en jeu.