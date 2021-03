Ant Middleton parle de «  Butting Heads  » avec Channel 4 après la hache

SAS: qui ose gagne L’instructeur en chef Ant Middleton s’est ouvert sur les «coups de tête» avec Channel 4, après avoir été abandonné par le réseau hier (lundi 1er mars).

Channel 4 a déclaré qu’il avait été limogé en raison de sa «conduite personnelle» et a déclaré que ses «valeurs ne sont pas alignées» sur celles du joueur de 40 ans; cependant, Middleton prétend qu’il «est parti» parce que le programme était en train d’être transformé en une «émission de télé-réalité».

Channel 4 s’est séparé de Middleton. Crédit: PA

S’adressant à The Sun, il a déclaré: «Je pense qu’en fin de compte, ce qui s’est passé, c’est que les gens qui font la série et moi avons des opinions très différentes sur où la série a commencé et où elle se déroulera dans le futur.

«Quand j’ai commencé à faire le spectacle et que j’étais impliqué depuis le début, c’était très simple et à la base c’était de montrer quelle était la sélection des forces spéciales. Et je suis triste de dire que ces dernières années, les producteurs du spectacle ont dérivé de cela et c’est devenu plus une émission de télé-réalité que je ne me sens à l’aise.

« J’ai décidé de m’en éloigner, c’est clair Channel 4 et je me suis brouillé dessus et c’est regrettable. J’ai heurté une partie de l’équipe mais finalement c’est par passion pour ce que je voulais faire. et c’est faire le meilleur spectacle possible.

«Je me suis battu pour que l'émission soit aussi proche et authentique que possible du processus de sélection. Les téléspectateurs le méritent, les fans le méritent et les recrues aussi. Ils s'inscrivent à l'émission pour une expérience, c'est souvent la vie changer et essayer de simuler ce qui ne me semble pas bien. Je veux toujours rester aussi fidèle que possible à moi-même et à ce que la série devrait être. »

Middleton a déclaré qu’il s’était « cogné la tête » avec Channel 4. Crédit: Channel 4

Il a ajouté: « Je suis vraiment déçu de la façon dont cela a été géré, après avoir travaillé avec eux pendant cinq ans, je m’attendais à mieux. Mais je suis vraiment très enthousiasmé par ce qui est sur la table cette année de toute façon et c’est le début. d’une année très excitante pour moi, alors je souhaite le meilleur pour le spectacle mais il est temps pour moi de m’en éloigner.

« Je suis très fier du spectacle et fier de ce que nous avons accompli avec le spectacle et il ne fait aucun doute que faire partie de cela a été l’une de mes expériences préférées de ma carrière professionnelle. »

Un porte-parole de Channel 4 a déclaré à 45secondes.fr: « Ant Middleton ne participera pas aux futures séries de SAS: qui ose gagne.

« Suite à un certain nombre de discussions que Channel 4 et Minnow Films ont eues avec lui au sujet de sa conduite personnelle, il est devenu clair que nos points de vue et nos valeurs ne sont pas alignés et que nous ne travaillerons plus avec lui. »

Middleton a été critiqué en juin lorsqu’il a qualifié de « racaille » les manifestants de Black Lives Matters.

Il a tweeté: « L’extrême gauche contre l’extrême droite. Quand deux torts ont-ils fait un droit? Ce n’était qu’une question de temps. BLM et EDL ne sont pas les bienvenus dans nos rues, racaille absolue. Quel bel exemple vous êtes pour votre avenir. génération. Bravo. »

Dans une vidéo partagée sur Instagram, il a déclaré: « Suis-je toujours en train de parcourir le monde? Oui. Suis-je toujours en train de me serrer la main? Oui. Suis-je toujours en train de câliner des fans à l'aéroport? Oui. Est-ce que je me lave les mains et que je garde mon hygiène comme toujours? Oui.

« Ma vie a-t-elle changé? Non. Vais-je laisser une maladie Covid-19 dicter ma vie? Absolument pas. Sortez, ne changez pas, putain de Covid-19. »

À la suite du contrecoup, il a semblé reconsidérer sa position.

Dans une vidéo ultérieure, il a déclaré: « Maintenant que je suis sorti de cette bulle, je me suis rendu compte que j’étais probablement un peu insensible à l’ampleur, à l’ampleur de la crise, qui se passe au Royaume-Uni et en constante évolution situation et des conseils qui sont donnés.