Ant Middleton explique pourquoi il ne regrette pas d’avoir tué des gens

La personnalité de la télévision – qui a été exclue de SAS : Qui ose gagner plus tôt cette année – a rejoint l’armée à l’âge de 16 ans, avant de s’enrôler dans les Royal Marines en 2005 et de rejoindre le Special Boat Service en 2008, où il a servi pendant quatre ans comme tireur d’élite et pointeur (le premier soldat d’une patrouille).

Au cours de nombreuses tournées, l’homme de 41 ans a pris « beaucoup de vies » – mais il n’a aucun regret.

S’exprimant dans un talk-show scandinave Skavlan En 2019, il a déclaré: « Ce que les gens doivent se rappeler, c’est que mon travail est de conserver la vie, c’est de sauver la vie.

« Ne prends la vie que lorsqu’il y a un niveau de mal qui a été dépassé, ou que je suis en danger immédiat ou que mes amis sont en danger de mort immédiat.

« Mais ce dont je me souviens, c’est d’être resté là, et j’aurais pu tirer. Et à chaque fois, vous savez, ce n’était tout simplement pas bien, et j’ai retiré mon doigt de la gâchette. Ce sont les moments dont je me souviens . »

Lorsqu’on lui a demandé si – en tant que père de cinq enfants – il avait déjà pensé au fait qu’il avait tué des personnes qui étaient le père de quelqu’un, il a répondu: « Pas du tout. Comme je l’ai dit, il y a du bien et du mal dans ce monde.

« Je suis un homme bon, je le sais, et si vous dépassez un certain seuil du mal, alors vous ne méritez pas de marcher sur cette planète.

« C’est comme ça que je l’ai vu. Je ne l’ai jamais vu comme, ce n’était jamais personnel.

« Écoutez, c’est l’un de ceux-là – si vous vivez par l’épée, alors vous devez vous attendre à mourir par l’épée. Vous savez, c’est juste une fois de plus, prendre une extrême possession de vous-même, vous tenir responsable. »

Après avoir quitté l’armée, Middleton pensait que s’intégrer dans la société normale serait un jeu d’enfant, mais il s’est retrouvé derrière les barreaux après avoir été reconnu coupable des blessures illégales d’un policier et de voies de fait simples sur un second en 2013.

Il a rappelé : « Je pensais, vous savez, si je peux m’entraîner pour être le meilleur soldat du monde, je peux m’entraîner pour être le meilleur civil du monde.

« Mais ça ne s’est pas fini comme ça, tu sais, six mois après être parti, je me suis retrouvé dans une altercation avec la justice et j’ai fini par purger quatre mois de prison.

« Je suis entré dans une altercation en boîte de nuit et j’ai fini par me battre avec un policier, j’étais ivre, il y a eu un conflit d’autorité.

« En gros, j’ai réfléchi en prison au temps que j’ai passé dans l’armée et à ce que je devais faire pour m’intégrer dans la société. .