« Ant-Man: Quantumania »: Paul Rudd a révélé comment Scott Lang s’entend avec l’idée d’être un super-héros

Lors de la conférence de presse organisée par Disney pour la première du nouveau film MCU, le protagoniste a parlé de son personnage.

© IMDbAnt-Man et la Guêpe : Quantumania.

Il reste quelques jours avant « Ant-Man et la Guêpe : Quantumania » Je suis allé au cinéma mais, après la première mondiale, Disney a organisé une conférence de presse avec ses protagonistes. spoilers était présent lors de l’exposition où Paul Rudd parlait notamment de Scott Lang et ses sentiments avec le fait d’être un super-héros.

Parc Randalll’acteur de film à grand succès et WandaVisions’est chargé d’animer le panel de ce nouveau film de la Univers cinématographique Marvel (MCU). Dans ce contexte, c’est lui qui a demandé Paul Rudd comment pensiez-vous que cela se sentait Scott Lang avec l’idée d’être un super-héros après tant d’années dans la franchise.

« Il veut être père et c’est son objectif principal. Il a toujours eu une relation amour-haine avec lui mais je pense qu’il l’a accepté maintenant. »assuré Paul Rudd. Puis il nota : « Il est heureux que tout cela soit du passé et qu’il ait une vie normale. Évidemment, ça ne dure pas aussi longtemps que je l’aurais souhaité. Je pense qu’il a beaucoup grandi ces neuf dernières années. ».

En ce sens, la star de la mcu a fait remarquer que Scott Lang « accepté tel quel ». De plus, il a révélé que dans ces années-là, son personnage écrivait « un livre, une sorte de souvenir » et que « il est prêt à avoir le temps d’être un père normal ». Bien sûr, avec l’apparition de Kangil se passe des choses et ce désir est constamment entravé.

+Quelle sera la dernière phase de la saga Multiverse dans Marvel

Lors de la conférence de presse, Kévin Feige reconnu à quel point il est prévu le mcu et a souligné qu’ils travaillent habituellement « à trois phases à la fois ». Dans ce contexte, il a reconnu que « trois phases ensemble font une saga »par conséquent, compte tenu du fait que le nouveau l’homme fourmi commencer phase 5le sixième sera celui qui nous montre la bataille finale avec Kang?

