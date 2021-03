Ant-Man pourrait arriver sur l’île de Fortnite Battle Royale

Le prochain crossovers Fortnite à venir dans le jeu est apparemment L’homme fourmi, si l’on en croit des fuites récentes et un nouveau portail.

L’homme fourmi a été l’une des suggestions les plus courantes pour le prochain look basé sur des informations glanées à partir de données antérieures, et avec un nouveau portail maintenant ouvert dans le jeu, il semble que ces hypothèses étaient exactes.

Selon le chemin Epic Games gère généralement ces types de divulgations., nous verrons probablement un journal audio peu de temps avant que le skin ne soit officiellement ajouté au jeu.

Théories sur l’ajout de L’homme fourmi le jeu a commencé à apparaître en ligne à chaque fois que le nom de code du dernier portail était découvert. Avant que le portail ne soit ouvert dans le jeu, le nom de code a été déterminé comme étant « SmallFry ». Cela aurait pu être n’importe quel nombre de personnages différents, mais beaucoup étaient convaincus que ce serait L’homme fourmi.

La probabilité que ce skin soit ajouté a également du sens dans un autre détail Fortnite que les jeux ont noté il n’y a pas si longtemps. Selon les mineurs de données, la section Marvel de la boutique d’objets en jeu a été récemment mis à jour.

Fortnite Il est actuellement dans ses dernières semaines de la saison 6, épisode 2.