Ant-Man: Paul Rudd donne un casque dédicacé à Lonely Kid

L’acteur qui donne vie à L’homme fourmi dans les films Marvel, Paul Rudd, est devenu un vrai Avenger en faisant un geste de soutien à un garçon solitaire. L’histoire a commencé quand cavalier brody, un garçon de 12 ans du Colorado, a été ignoré par la plupart de ses camarades de lycée qui ont refusé de signer son annuaire. La mère de Ridder, Cassandra, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour exprimer son mécontentement face à cet acte cruel en publiant la page de l’annuaire presque vide.

« Mon pauvre fils. Il n’a pas l’air de s’améliorer », a déclaré Cassandra dans la légende de son message sur Facebook. « 2 enseignants et un total de 2 élèves ont écrit dans son annuaire même si Brody a demandé à toutes sortes d’enfants de le signer. » L’histoire de Ridder est devenue si virale qu’elle a même été publiée par le Washington Post.

L’article a attiré l’attention de Rudd, et il a pris la décision d’envoyer au garçon une réplique signée du casque « Ant-Man », un cadeau qui a été posté par la maman sur son Facebook. Mais l’acteur a encore plus surpris Ridder lorsqu’il l’a appelé pour un appel FaceTime surprise.

« J’ai entendu parler de vous », a déclaré Rudd. « Je me dis : ‘Je dois parler à ce type parce que ce type a l’air d’être mon genre’. Il aime les échecs, il aime l’escrime, il aime les dinosaures… n’est-ce pas ? pour te parler et te rencontrer ! »

Après l’appel surprise, Rudd a envoyé à Ridder une lettre manuscrite avec un message spécial pour le garçon du Colorado. « Il est important de se rappeler que même lorsque la vie est difficile, les choses s’améliorent », a écrit Rudd. « Il y a tellement de gens qui t’aiment et pensent que tu es l’enfant le plus cool de tous les temps, et j’en fais partie ! J’ai hâte de voir toutes les choses incroyables que tu vas accomplir. »

Paul Rudd a récemment connu un grand succès au cinéma, en participant à »Ghostbusters : l’héritage », dont les critiques et les téléspectateurs ont applaudi sa performance. De plus, il a été nommé l’homme le plus sexy par le magazine People. Il a récemment terminé le tournage de »Ant-Man and the Wasp: Quantumania », avec les détails de cet épisode encore un mystère, mais il verra le héros principal et The Wasp s’affronter avec Kang le Conquérant. Le film sortira le 28 juillet 2023.