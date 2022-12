Ant-Man : Paul Rudd continuera à participer aux films Marvel après Quantumania

Il semble que »Ant-Man et la Guêpe : Quantumania »Ce ne sera pas la dernière fois que nous verrons Paul Rudd avec Scott Lang / Ant-Man dans l’univers cinématographique Marvel, comme le pensaient de nombreux fans.

Alors que tout le monde s’attendait à ce que Rudd quitte le rôle d’Ant-Man dans »Quantumania », un nouvel article de l’avocate de l’acteur, Deborah Klein, précise qu’elle est actuellement l’une des femmes les plus puissantes du monde du cinéma. Dans le cadre d’une section de l’article peut être lu. « Le client de Klein, Samuel L. Jackson, poursuit sa carrière chez Marvel, tout comme Paul Rudd avec plus de ‘Ant-Man’ et ‘Avengers. » »

Bien que ce paragraphe soit quelque peu bref, de nombreux fans l’ont pris comme une indication que nous continuerons à voir Rudd dans l’univers Marvel, même en participant aux futurs films Avengers.

Avec la première de sa bande-annonce récemment, de nombreux fans attendent »Ant-Man and the Wasp: Quantumania », un film où l’on verra Scott Langa aux côtés de Hope van Dyne/The Wasp, joué par Évangéline Lilyainsi que la fille de Scott, Cassie Lang, interprétée par Catherine Newton.

Le trio de héros entrera dans le royaume quantique, où il affrontera le redoutable Kang le Conquérant, un méchant incarné par Jonathan Majors. En plus de Kang, le film mettra également en vedette le personnage de bande dessinée populaire MODOK, avec Bill Murray jouant également un rôle mystérieux.

Outre la nouvelle bande-annonce et le fait qu’Ant-Man et The Wasp auront de nouveaux costumes redessinés, on ne sait pas grand-chose d’autre sur l’intrigue du film, bien que l’on sache qu’il a fallu des thèmes beaucoup plus sérieux. Il a été révélé que Hope van Dyne s’occupera de la redécouverte de sa mère Janet.

Lilly a déclaré que son personnage était « excité de récupérer sa mère » et avait le sentiment que « sa vie serait parfaite ». Il a également ajouté que ce sera « un peu sombre et difficile à gérer pour elle » pendant le film.

» Ant-Man and The Wasp: Quantumania » sortira le 17 février 2023, servant de début au MCU.