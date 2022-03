Ant-Man and the Wasp: Quantumania Writer taquine une séquence d’action filmée à The Volume

En ce qui concerne la réalisation de films modernes, les progrès technologiques se produisent souvent, et récemment, l’introduction de la scène sonore The Volume a vu les cinéastes passer du tournage d’acteurs sur un fond d’écran vert à la possibilité de les mettre dans n’importe quelle scène de n’importe quel film. Le Mandalorien a été l’un des premiers à utiliser la nouvelle technologie, qui utilise des écrans LED numériques qui ont des milliers de lumières LED sur chacun et peuvent être utilisés pour former un environnement homogène qui est préparé à l’avance puis utilisé pour donner vie à l’ensemble autour du acteurs. La même technologie est utilisée sur Marvel Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniaet l’écrivain Jeff Loveness ont récemment révélé comment une séquence d’action remarquable a été conçue dans la scène sonore.

