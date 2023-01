Ant-Man and the Wasp: Quantumania vous permet de voir Kang et MODOK dans une nouvelle bande-annonce

La société de production Marvel Studios vient de publier une nouvelle bande-annonce complète pour »Ant-Man et la Guêpe : Quantumania », le prochain film qui lancera la phase 5 de l’univers cinématographique Marvel.

La nouvelle avance nous montre le début d’une nouvelle dynastie, pouvoir voir l’acteur Jonathan Majors jouant Kang le Conquérant, montrant ses puissantes capacités telles que le contrôle du temps, offrant à Scott Lang (Paul Rudd) lui rendent les cinq années qu’il a perdues alors qu’il était piégé dans le royaume quantique pendant »Avengers: Endgame ».

La bande-annonce montre non seulement la confrontation entre Ant-Man et Kang, mais montre également MODOK pour la première fois à l’intérieur de l’UCM.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Tous les nouveaux films et séries Marvel qui sortent en 2023







La première bande-annonce de » Ant-Man and the Wasp: Quantumania » a fait ses débuts au Comic-Con de San Diego en juillet 2022, bien qu’elle n’ait été révélée au public qu’en octobre. Ici, nous avons pu voir comment Scott Lang et sa famille sont piégés dans le royaume quantique après une expérience ratée, confrontant les habitants du royaume et rencontrant Kang.

»Quantumania » marquera les débuts de l’actrice Catherine Newton en tant que version adolescente de Cassie Lang, remplaçant Emma Fuhrmann qui a joué le personnage dans » Avengers: Endgame », ayant également un costume similaire à celui de ses parents. On peut également voir Bill Murray jouer un personnage en costume bleu dont le nom est inconnu.

Bien que Major soit déjà apparu comme une variante de Kang dans la série Disney + » Loki », ce sera sa première fois en tant que version la plus dominante du méchant, Kang étant l’antagoniste des prochaines phases MCU comme on le voit dans » Avengers : La Dynastie Kang ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Sony confirme qu’il travaille sur un nouveau film Spiderman

Pour le moment, on ne sait pas quelles sont les motivations de Kang dans »Quantumania », le réalisateur Peyton Roseau a expliqué comment le film montrera la relation entre le méchant et Ant-Man. « J’ai trouvé intéressant de prendre les plus petits Avengers, peut-être certains des Avengers les moins puissants, et de les opposer à la force la plus puissante du multivers. »

Reed a assuré qu’au-delà d’être le troisième film » Ant-Man », la bande générera un changement permanent dans l’UCM. « C’est notre troisième film. Maintenant, c’est cette trilogie », a-t-il déclaré. « Il se passe des choses dans ce film qui vont changer de façon permanente. Et c’est amusant pour nous que Scott Lang soit au centre de ce changement. »

» Ant-Man and the Wasp: Quantumania » sortira en salles le 16 février 2023.