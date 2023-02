Ant-Man and the Wasp: Quantumania est à égalité avec Eternals en tant que film le moins bien noté de l’univers cinématographique Marvel, recevant une note B peu impressionnante.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania reçoit la note CinemaScore la plus basse du MCU

La phase 5 très attendue de l’univers cinématographique Marvel démarre mal alors que Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est ravagé par les critiques. Le film est actuellement assis à une note « pourrie » de 48% sur le populaire agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. Cependant, le score d’audience de 84% est nettement meilleur et comparable à certaines offres MCU récentes telles que Doctor Strange dans le multivers de la folie et le premier L’homme fourmi film.





La note CinemaScore de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a également été révélé, et c’est le plus bas de tous les films MCU de l’histoire, à l’exception de Éternels. CinemaScore enquête sur les cinéphiles de la soirée d’ouverture et est considéré comme l’un des paramètres les plus fiables de l’attrait d’un film pour le public. Les audiences interrogées par CinemaScore ont donné une note B à Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Angelina Jolie en vedette en 2021 Éternels a également reçu la même note et détient actuellement le record du premier et du moins bon film du MCU sur Rotten Tomatoes (47%). Les deux premiers L’homme fourmi les films ont reçu respectivement les notes A et A-CinemaScore.

FILM VIDÉO DU JOUR

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est en avance sur Éternels sur Rotten Tomatoes par juste un cheveu, bien que les fans semblent l’aimer beaucoup plus. Le retour de Paul Rudd en tant que super-héros maladroit Scott Lang / Ant-Man et la première apparition au cinéma de Jonathan Majors en tant que nouveau grand méchant du MCU, Kang le Conquérant, seraient les points forts de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Le film présente également Kathryn Newton dans Cassie Lang, Evangeline Lily dans Hope van Dyne/Wasp, Michelle Pfeiffer dans Janet van Dyne et Michael Douglas dans Hank Pym. David Dastmalchian, Katy O’Brian, Bill Murray et Corey Stoll sont également à l’affiche. Réalisé par Peyton Reed et écrit par Jeff Loveness, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania joue dans les salles du monde entier.





Ant-Man and the Wasp: Quantumania lance la phase 5 du MCU

Kang le Conquérant est l’un des antagonistes les plus redoutables de Marvel dans les bandes dessinées, donc Feige et co. avait la tâche ardue d’incorporer le personnage multicouche dans l’action en direct. Jonathan Majors a fait ses débuts en tant que Kang dans le Loki final, mais Ant-Man et la Guêpe : Quantumania le définit vraiment comme la prochaine menace de niveau Thanos du MCU.

En tant que tel, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania avait une barre haute à franchir mais semblait n’avoir pas répondu aux attentes. Même si le public apprécie davantage Ant-Man et la Guêpe : Quantumania que les critiques, il est indéniable que le film marque un nouveau creux pour le MCU. De 2012 à 2019, il y avait à peine un film Marvel qui polarisait les fans ou les critiques, mais cela devient de plus en plus courant maintenant. Thor : Amour et Tonnerre, She-Hulk, et Éternels ont tous été vivement critiqués. Médecin Étrange 2 et Veuve noire se sont légèrement mieux comportés, mais les deux publics ont également déçu.

Espérons que l’avenir de la phase 5 sera meilleur. Le prochain film Marvel à attendre avec impatience est celui de James Gunn Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3devrait sortir sur les écrans le 5 mai. À en juger par Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, nous aurons beaucoup plus du puissant Kang le Conquérant de Jonathan Majors dans le MCU. Kang apparaîtra ensuite dans Loki saison 2, arrivée sur Disney + cet été.