Ant-Man and the Wasp: Quantumania continue d’échouer au box-office

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania continue de chuter au box-office. Malgré le fait que la troisième partie de la trilogie mettant en vedette Paul Rudd ait pris un bon départ après ses débuts, au fil des jours, elle perdait de la force face à ses adversaires et sombrait progressivement.

Un week-end quand Credo III balaie les théâtres, Ant-Man 3 continue de perdre des téléspectateurs de façon spectaculaire. Par rapport à la semaine dernière, Box Office Mojo rapporte que le film Payton Reeds est en baisse de 61%, totalisant 12 millions de dollars au box-office national.

De son côté, le nouvel épisode du Rocheux saga a atteint 58,6 millions de dollars sur le marché intérieur, ajoutés à un transport mondial de 41,8 millions de dollars, établissant un nouveau record au sein de sa propre trilogie.

Il ne fait aucun doute que la critique a un impact substantiel sur les deux productions. Actuellement, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a un taux d’approbation de 47% des critiques sur Rotten Tomatoes, avec 86% du public. En comparaison, Credo III a 87% des critiques et 96% du public, une énorme différence par rapport à son concurrent.

Un autre concurrent sérieux pour le week-end est l’action/comédie d’Universal Pictures Ours cocaïne, qui se maintient au n ° 3 après des débuts étonnamment forts. Le top 5 est complété par Tueur de démons et Révolution de Jésusqui a laissé Avatar : la voie de l’eau hors du sommet pour la première fois depuis ses débuts.

Jonathan Majors est l’un des plus performants au box-office ce mois-ci, jouant dans les deux films les plus rentables. Cependant, il a dû sortir pour défendre l’un d’entre eux en raison des critiques que le film de Marvel Studios continue de recevoir.

L’acteur a mis un frein aux commentaires négatifs que ses débuts officiels en tant que prochain grand méchant du MCU, Kang, reçoivent :

Majors a également parlé de distinguer son travail du reste du projet :

« Je suis une performance dans une histoire. Une chose que je dirai à mon équipe alors que nous quittons une première s’ils lisent des critiques, je dirai : ‘Comment va le film ?’ J’essaie de nettoyer mon assiette et de prendre soin de ma part. La réponse est : « Tu es hétéro. Tu es bon. Ils t’aiment bien. » Et ils me parlent du film. Parfois, le film est aussi à ce niveau, et parfois [it’s not]. »