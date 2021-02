Ant-Man and the Wasp: Quantumania commence le tournage cet été

Nous savons maintenant quand la suite de Marvel Ant-Man et la guêpe: Quantumania doit commencer le tournage, grâce à la star de retour Evangeline Lily. Répondre à une question de fan sur les réseaux sociaux concernant le moment où L’homme fourmi Threequel doit passer devant la caméra, Lily a révélé que « Summer 2021! » c’est quand elle et sa co-star Paul Rudd s’habilleront à nouveau. L’actrice a également promis de « publier depuis le plateau », ce qui signifie qu’il ne faudra pas trop de temps avant de commencer à en savoir plus sur le mystérieux épisode de MCU.

Bien que l’on ne sache pas encore grand-chose sur Ant-Man et la guêpe: Quantumania, Lily a déjà révélé que le film comportera une nouvelle direction passionnante pour son personnage, Hope van Dyne AKA The Wasp. « Je me retrouve à pousser contre ce truc dur de poussin dur à cuire, » Évangeline Lilly dit de son approche de Hope.

« Ce qui est vraiment intéressant car au début de ma carrière, je poussais tellement fort. J’étais comme Kate [from LOST] va être dur à cuire. Elle va suivre tous les gars. Elle va être capable et forte. Et puis tout ce changement massif dans l’industrie s’est produit. Soudain, ces personnages étaient partout. Je suppose que je dois être un contrariant par nature. Parce que je me surprends à «bien attendre une minute». Nous sommes tous si fragiles et vulnérables et petits et doux. Et je me surprends à dire « Woah, nous ne sommes pas censés être juste des hommes avec des seins ». Comme qu’est-ce que cela signifie d’être une femme? Cette question de savoir ce que signifie être une femme est extrêmement importante en ce moment. Ce que je pense est crucial, c’est que nous explorons cela maintenant à travers nos histoires. «

Elle a ajouté: « Je suis vraiment excitée. Je ne peux rien donner mais je pense, mon intuition est, que j’ai peut-être manifesté quelque chose dans cet espace dans le monde Marvel avec Hope van Dyne. Parce que je pense que la direction dans laquelle nous sommes aller avec elle pourrait être très satisfaisant pour moi de cette façon. «

Avec un rôle plus important pour Lily’s Hope van Dyne, le principal antagoniste de Ant-Man 3 s’est également révélé être Kang le Conquérant, avec Pays de Lovecraft La star Jonathan Majors a maintenant signé pour jouer le supervillain Marvel. Kang est un méchant qui voyage dans le temps (ce qui explique l’utilisation de « quantumania » dans le titre du film) qui est un futur descendant de Les quatre fantastiques leader Reed Richards alias Mr. Fantastic.

Bien qu’il y ait eu plusieurs versions différentes de Kang au fil des ans, la version la plus connue s’appelle Nathaniel Richards. Né au 30ème siècle de la Terre-6311, Nathaniel, 16 ans, reçoit la visite de son futur moi, qui passe par Kang le Conquérant, ce qui fait que Nathaniel essaie tout ce qu’il peut pour empêcher sa transformation éventuelle en supervillain sautillant dans le temps. , devenant même un super-héros et membre de Young Avengers, Iron Lad. L’inclusion de Kang le Conquérant a conduit les fans à spéculer que les deux Les jeunes vengeurs et peut-être même Les quatre fantastiques feront leurs débuts, faisant Ant-Man et la guêpe: Quantumania un projet très intriguant en effet.

L’homme fourmi Le réalisateur Peyton Reed dirigera le troisième film de la franchise. Les principaux acteurs de la tranche précédente devraient tous revenir, avec Bizarre star Kathryn Newton succédant à Cassie Lang. À condition qu’il n’y ait plus de retards majeurs dans la liste des MCU, Ant-Man et la guêpe: Quantumania J’espère être publié dans le courant de 2022. Lily a fait ces commentaires depuis son compte Instagram officiel.

Actrice @EvangelineLilly a confirmé via un commentaire Instagram que Ant-Man et The Wasp #Quantumania commencera le tournage cet été! [Via: evangelinelillyofficial Instagram] pic.twitter.com/CpiAgzB4Tj – Ant-Man News 🐜 (@AntManNews) 20 février 2021

Sujets: Ant-Man 3, Ant-Man