Ant-Man and the Wasp: Quantumania Clip révèle que Kang a déjà tué les Avengers

Le dernier regard sur Ant-Man et la Guêpe : Quantumania révèle le danger écrasant que représente le nouveau grand méchant MCU Kang le Conquérant. Partagé sur les réseaux sociaux par l’utilisateur de Twitter Qualité HD cryptiquele clip trouve Scott Lang face à face avec Kang, qui révèle qu’il a déjà tué les Avengers plusieurs fois à travers le temps et le multivers.





Alors que Scott tente de repousser les menaces de Kang avec ses plaisanteries habituelles, l’intimidation de Kang est inégalée car il révèle qu’il a déjà tué plusieurs variantes des Avengers, y compris le plus fort Avenger, Thor. Ne vous méprenez pas, Kang le Conquérant est là pour être à la hauteur de son nom.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania trouve les partenaires de super-héros Scott Lang et Hope Van Dyne de retour pour poursuivre leurs aventures en tant qu’Ant-Man et la Guêpe. Avec les parents de Hope, Hank Pym et Janet Van Dyne, la famille se retrouve à explorer le royaume quantique, à interagir avec de nouvelles créatures étranges et à se lancer dans une aventure qui les poussera au-delà des limites de ce qu’ils pensaient être possible.

Premier Ant-Man et la Guêpe: les réactions de Quantumania comparent la sortie du MCU à Star Wars

Les premières réactions à Ant-Man et la Guêpe : Quantumania ont maintenant émergé après la première du film à Los Angeles, beaucoup comparant l’épopée Marvel à Guerres des étoiles. « LA PHASE 5 A COMMENCÉ ! Le nouveau film #AntMan est comme des montagnes russes psychédéliques pleines de bizarreries effrayantes et hilarantes, plus un Kang TRÈS menaçant. Les grandes vibrations de STAR WARS rencontrent le MCU sous son aspect le plus bizarre et le plus inventif », déclare une réaction. « MODOK est une émeute, mais Jonathan Majors conquiert. J’ai adoré le trajet!”

Les comparaisons avec une galaxie très, très lointaine se poursuivent, avec un critique disant : « Alors #AntManAndTheWaspQuantumania est en effet Ant-Man faisant Star Wars sous acide. Un peu grinçant au début, il se transforme en un space opera (intérieur) complètement fou et complètement amusant. Il est facile de comprendre pourquoi Jonathan Majors a été le choix du nouveau grand méchant. Kang est féroce.

Une autre réaction précoce ajoute : « Ant-Man et The Wasp : Quantumania, c’est comme si Marvel rencontrait Star Wars — et je suis là pour ça ! Kang est absolument terrifiant. MODOK apporte tout l’humour ridicule. Janet et Kang sont parfaits ! Une histoire père-fille bouleversante ! 2 crédits de fin IMPORTANT !

Une grande partie des éloges a été adressée à Jonathan Majors en tant que Kang, avec une réaction déclarant: «Jonathan Majors est une force dans #AntManAndTheWaspQuantumania. Il est convaincant, effrayant et offre déjà une performance de premier ordre. J’aime la complexité qu’il apporte à Kang avec littéralement un seul regard. MCU a vraiment gagné avec ce casting.

Réalisé par Peyton Reed d’après un scénario de Jeff Loveness, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania étoiles Paul Rudd comme Scott Lang, alias Ant-Man, Evangeline Lilly comme Hope van Dyne, alias Wasp, Michael Douglas comme Hank Pym, Michelle Pfeiffer comme Janet van Dyne et Kathryn Newton comme Cassie Lang, ainsi que David Dastmalchian, William Jackson Harper, Katy O’Brian, Bill Murray, Randall Park et Corey Stoll.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania devrait sortir le 17 février 2023, en tant que premier film de la phase cinq du MCU.