Ant-Man and the Wasp : les images de Quantumania présentent une sortie en famille Lang

C’est une équipe de la famille Lang dans le prochain Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Le lancement de la phase 5 de l’univers cinématographique Marvel est l’aventure rapide sur grand écran Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniaqui mettra en vedette le retour du méchant le plus puissant de Marvel Studios à ce jour : Kang le Conquérant (Jonathan Majors), qui a fait ses débuts dans la franchise en tant que variante du personnage de la série Disney+ Loki. Découvrez les dernières images de Quantumanie ci-dessous, puis faites défiler vers le bas pour la bande-annonce du film.





Réalisé par Peyton Reed à partir d’un scénario écrit par Jeff Loveness, les partenaires de super-héros Scott Lang (Paul Rudd) et Hope van Dyne (Evangeline Lilly) sont de retour dans Quantumanie pour continuer leurs aventures en tant qu’Ant-Man et la Guêpe. Ensemble, avec les parents de Hope, Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) et Hank Pym (Michael Douglas), et la fille de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), la famille se retrouve à explorer le royaume quantique, à interagir avec d’étranges nouvelles créatures et à se lancer dans une aventure qui les poussera au-delà des limites de ce qu’ils croyaient possible.

« Les L’homme fourmi les films ont toujours porté sur la famille », dit Reed. « Dans Quantumanie, nous approfondissons et compliquons la dynamique familiale tout en peignant sur une toile beaucoup plus grande. Nous avons plongé nos orteils dans le royaume quantique dans les deux premiers films, et cette fois, nous voulions donner au film un aspect totalement différent : c’est une expérience épique. »

Pour voir le nouveau Quantumanie images, consultez la galerie ci-dessous:





Nouveau Ant-Man et la Guêpe : Quantumania La bande-annonce plonge plus profondément dans le royaume quantique

En plus de publier dix nouvelles images du film, Marvel Studios a également publié une nouvelle bande-annonce pour Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. La bande-annonce pleine d’action a fait ses débuts lors du championnat national des éliminatoires de football universitaire du 9 janvier entre les Georgia Bulldogs et les TCU Horned Frogs.

Le film met également en vedette David Dastmalchian dans Veb, Katy O’Brian dans Jentorra, William Jackson Harper dans Quaz et Bill Murray dans Lord Krylar. Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est produit par Kevin Feige et Stephen Broussard, avec Louis D’Esposito, Victoria Alonso et Kevin de la Noy comme producteurs exécutifs. L’équipe créative comprend le directeur de la photographie William Pope, le concepteur de production Will Htay, le créateur de costumes Sammy Sheldon Differ et les éditeurs Adam Gerstel et Laura Jennings. L’équipe comprend également le superviseur des effets visuels Jesse James Chisholm, la productrice des effets visuels Fiona Campbell Westgate, le superviseur des effets spéciaux Paul Corbould et la coiffeuse et maquilleuse Jan Sewell.

Découvrez le nouveau bande-annonce ci-dessous :

Avec la musique du compositeur Christophe Beck, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania sort en salles le 17 février 2023.