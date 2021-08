Ant-Man and the Wasp: la star de Quantumania Jonathan Majors confirme son rôle de Kang

Pays de Lovecraft la star Jonathan Majors a confirmé qu’il incarnait le méchant de Marvel qui voyage dans le temps, Kang le Conquérant dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie en visitant une librairie de bandes dessinées. Partagé sur les réseaux sociaux, l’acteur a récemment rendu visite à Golden Apple Comics, sans aucun doute à la recherche de matériel de recherche, et a même signé des marchandises sous le nom de Kang.

« La pomme d’or a été conquise par l’acteur Jonathan Majors de @lovecrafthbo. Il y a beaucoup de buzz dans le MCU sur la nouvelle émission chaude @officialloki et il est confirmé qu’il joue Kang dans le prochain film @marvel Ant-Man. Mais son personnage dirige-t-il la TVA et/ou fera-t-il une apparition ? Nous n’avons pas de réponses, mais ce gars est la vraie affaire et tellement gentil. Nous sommes super excités pour ses débuts, chaque fois que cela se produit. De plus, lorsqu’il a signé R2D2, il nous a dit : « C’était la première fois qu’il signait JAMAIS Kang sur quoi que ce soit » Nous sommes sûrs que ce n’est certainement pas la dernière fois…. »

Apparu pour la première fois dans The Avengers #8 en 1964, Kang a été créé par l’écrivain Stan Lee et l’artiste Jack Kirby. Bien qu’il y ait eu plusieurs versions différentes de Kang au fil des ans, la version la plus connue s’appelle Nathaniel Richards. Né au 30ème siècle de la Terre-6311, et futur descendant de Les quatre fantastiques leader Reed Richards alias M. Fantastic, un Nathaniel de 16 ans reçoit la visite de son futur lui-même, qui passe par Kang le Conquérant, ce qui fait que Nathaniel fait tout ce qu’il peut pour empêcher sa transformation éventuelle en le super-vilain qui saute dans le temps, même devenir un super-héros et membre de Young Avengers, Iron Lad.

Bien que l’on soupçonne depuis un certain temps que Jonathan Majors entrera dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Kang le conquérant, c’est la première fois que l’acteur confirme qu’il s’agit bien du personnage qu’il incarnera dans la suite à venir. Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie. Quant aux rumeurs de Majors apparaissant pour la première fois sous le nom de Kang dans la série Disney+, Loki, l’acteur a récemment répondu en disant : « Je n’ai aucune idée de ce dont vous parlez. »

On ne sait pas encore grand-chose d’autre sur la direction de Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie, mais il est fort probable que l’intrigue soit liée au royaume quantique. Ajoutez à cela l’utilisation par Kang du voyage dans le temps et soudain le troisième L’homme fourmi Le film a beaucoup de potentiel pour aller dans toutes sortes de directions maniaques. Avec le lien de Kang avec Les Quatre Fantastiques, beaucoup ont également émis l’hypothèse que le film conduirait à l’introduction de la famille de super-héros bien-aimée dans l’univers cinématographique Marvel.

L’homme fourmi le réalisateur Peyton Reed revient à la barre Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie, qui a maintenant commencé le tournage. Les acteurs principaux de la tranche précédente devraient tous revenir, y compris Paul Rudd dans le rôle de Scott Lang AKA Ant-Man, Evangeline Lilly dans le rôle de Hope van Dyne AKA The Wasp, Michael Douglas dans le rôle de Hank Pym et Michelle Pfeiffer dans le rôle de Janet van Dyne. Bizarre la star Kathryn Newton prendra le relais en tant que fille de Scott Lang, Cassie, en remplacement d’Emma Fuhrmann, qui a joué le personnage dans Avengers : Fin de partie. Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie est actuellement prévu pour sortir aux États-Unis le 17 février 2023, dans le cadre de la phase quatre du MCU.

Sujets: Ant-Man 3