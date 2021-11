Ant-Man 3 termine la photographie principale, un nouveau concept art est publié

Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie Le réalisateur Peyton Reed a confirmé l’achèvement de la photographie principale de la prochaine suite de Marvel, partageant une superbe œuvre d’art conceptuelle du film aux côtés de la mise à jour. « La photographie principale sur ANT-MAN AND THE WASP : QUANTUMANIA est maintenant terminée ! J’ai hâte de vous montrer tout ce que nous avons fait… », a déclaré Reed dans une légende, avec l’illustration montrant ce qui semble être un Ant-Man géant et une guêpe de taille normale (ou cela pourrait-il être une fourmi de taille normale -Un homme et une petite guêpe ?) chargeant au combat.

Réalisé par Peyton Reed, Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie agira comme une suite aux deux 2015 L’homme fourmi, 2018 Ant-Man et la Guêpe, et d’autres sorties telles que Loki, en plus d’être le 33e opus de l’univers cinématographique Marvel. Le trio verra le retour de plusieurs visages familiers du passé du MCU, dont Paul Rudd dans le rôle de Scott Lang et Evangeline Lilly dans le rôle de Hope van Dyne, aux côtés de Michael Douglas, Michelle Pfeiffer et Bill Murray dans un rôle mystérieux. Kathryn Newton se joindra également à la procédure en tant que Cassie Lang, la fille de Scott Lang, avec Pays de Lovecraft la star Jonathan Majors de retour dans le monde de Marvel après ses débuts dans la finale de la série Disney +, Loki, avec l’acteur jouant une variante de He Who Remains, le sinistre Kang le Conquérant.

Majors, qui a maintenant été confirmé pour jouer Kang dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie, a récemment expliqué en quoi cette version du personnage différerait de la version vue dans Loki. « Celui qui reste est dans le monde maintenant, et nous en savons tellement sur lui », a déclaré l’acteur plus tôt ce mois-ci. « Il y a 40 minutes de ce type et de ce récit, donc cela m’a vraiment préparé à raconter une histoire et ajouter une autre toile, avec plus de joueurs. Cette fois, ce n’est pas l’incroyable Tom Hiddleston; j’ai affaire à Paul Rudd et Evangeline et à des gens comme la famille Ant-Man, donc c’est un tout autre monde et je suis juste en train d’explorer et essayer de faire de mon mieux. »

Apparu pour la première fois dans The Avengers #8 en 1964, Kang a été créé par l’écrivain Stan Lee et l’artiste Jack Kirby. Bien qu’il y ait eu plusieurs versions différentes de Kang au fil des ans, la version la plus connue s’appelle Nathaniel Richards. Né au 30ème siècle de la Terre-6311, Nathaniel est un futur descendant de Les quatre fantastiques leader Reed Richards alias M. Fantastic, et devrait devenir un acteur majeur de l’univers cinématographique Marvel alors que le multivers occupe le devant de la scène.

Alors que le public attend l’arrivée de Kang, L’homme fourmi la star Paul Rudd a déclaré son enthousiasme pour la performance des Majors, en disant: « J’ai adoré tout ce qu’il a fait, et je vois ce qu’il fait là-dedans, et je suis assommé par cela. C’est vraiment amusant d’amener de nouvelles personnes dans le pli, et l’enthousiasme que les gens ont est palpable. »

Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie devrait sortir aux États-Unis le 28 juillet 2023, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de Le compte Twitter de Peyton Reed.





