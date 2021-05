Ant-Man 3 Star taquine le retour de Corey Stoll en Yellowjacket dans Quantumania

Il est temps aller. Ant-Man et la guêpe: Quantumania, comme son nom l’indique, emmènera MCU profondément dans le royaume quantique et ses mystères tout en explorant les répercussions de l’utilisation par Avengers du tunnel quantique pour exécuter un braquage et changer le cours du temps et de l’espace dans Avengers: Fin de partie. Le film qui a été annoncé lors de l’événement de la journée des investisseurs de décembre 2020 à Disney’s, verra le retour de son casting principal comprenant Paul Rudd et Evangeline Lilly dépeignant le duo de super-héros titulaire avec Michael Douglas et Michelle Pfeiffer reprenant leurs rôles de Hank Pym et Janet Van Dyne respectivement.

Dans un récent post Instagram, l’actrice Evangeline Lilly a confirmé que le film avait commencé la pré-production alors qu’elle recevait son scénario de Marvel Studios. Tout en partageant la nouvelle avec ses fans Instagram et en confirmant le fait qu’elle a lu le script, elle a ajouté une légende –

« J’ai mon script. Lisez-le. J’adore. Je ne peux pas attendre.

Lilly a également ajouté des hashtags familiers pour accompagner les nouvelles, mais a été surprise en train de publier une éventuelle taquinerie concernant le retour d’un ancien personnage d’Ant-Man dans l’univers. Parmi tous les hashtags, Lilly a publié #coreystoll entre autres, déclenchant les rumeurs du retour de l’acteur Corey Stoll en tant que Yellowjacket dans Ant-Man et la guêpe: Quantumania. L’actrice a depuis supprimé le message, mais Hector Navarro de Nerdist n’a pas tardé à le signaler et à le publier sur son fil Twitter.

Attendez. Hashtag Corey Stoll ?? HASHTAG COREY STOLL?!?!? pic.twitter.com/gLNatKnPg6 – Hector Navarro (@Hectorisfunny) 21 mai 2021

Yellowjacket est-il mort?

Yellowjacket ou Darren Cross se sont révélés être un grand méchant pour lancer les aventures Ant-Man dans l’univers cinématographique Marvel. Le portrait du supervillain a été bien accueilli par les fans et le costume classique tout droit sorti de la bande dessinée qu’il a enfilé dans le film de 2015 L’homme fourmi était vraiment admirable. Cependant, le sort du personnage est resté ambigu à la fin du film, lorsque Scott Lang le tue apparemment en le réduisant en atomes; Cependant, il est possible que Yellowjacket soit également entré dans le royaume quantique avec Lang, mais ce dernier s’est échappé en laissant le destin final de Cross un secret.

Bien que ce tweet confirme à peine si Corey Stoll reviendra ou non, la taquinerie est justifiée compte tenu de l’intrigue Ant-Man et la guêpe: Quantumania, qui, selon le titre, creusera plus profondément dans le domaine quantique et la réalité alternative qui existe à l’intérieur, complètement indifférente aux lois du temps et de l’espace du monde réel. Nous avons appris que les gens peuvent survivre dans le domaine quantique et tous peuvent vivre le temps différemment à l’intérieur.

Premièrement, Janet Van Dyne a été sauvée après plus de 25 ans de la réalité subatomique. D’un autre côté, Scott Lang a passé «cinq heures» à l’intérieur, pour revenir à temps cinq ans plus tard. Cela signifie qu’il y a une chance que Yellowjacket ait survécu d’une manière ou d’une autre et puisse éventuellement retourner en duel avec Ant-Man une fois de plus.

Kang le conquérant: l’antagoniste principal

Le film mettra également en vedette Jonathan Majors, qui jouera Kang le conquérant / Nathaniel Richards dans le film, servant de principal antagoniste. Kang, qui dans les bandes dessinées est un descendant possible de Reed Richards au 31e siècle, apprend la technologie du voyage dans le temps et cherche à conquérir la planète en voyageant à une époque primitive sur Terre et surpasser ses adversaires par les progrès de son propre temps. . Cela justifie le titre Quantumania, reflétant les mauvaises répercussions du Time Heist en Fin du jeu, qui liera le futur au présent, conduisant à des événements catastrophiques.

La façon dont Ant-Man et la Guêpe gèrent ces menaces sera un régal à regarder, qui racontera ces événements dans le style d’aventure-humour du réalisateur Peyton Reed comme les deux précédents épisodes de Films Ant-Man. Le film mettra en place l’entrée finale de la phase quatre dans l’univers cinématographique Marvel, Les quatre Fantastiques, et peut laisser quelques indices pour l’introduction de la première famille de Marvel au sein du MCU.

Réparation des studios Marvel Fin de partieLoose Ends avec de nouvelles histoires Après Fin du jeu, Marvel Studios a intelligemment laissé des miettes de pain à suivre. The Time Heist et la version alternative de la fiction de voyage dans le temps explorée dans Fin du jeu a abouti à plusieurs théories et à tous les détails Fin du jeu laissé ouvert. Ils ne savaient guère ce que Marvel Studios avait prévu à l’avance. Désormais, les films à venir et les originaux télévisés surprenants de Disney + se déroulant dans l’univers cinématographique Marvel continueront de résoudre ces problèmes, à travers de nouvelles narrations, des histoires, des personnages et la future configuration de la franchise. Pendant que Docteur Strange dans le multivers de la folie explorera le concept de réalités alternatives qui étaient redoutées en Fin du jeu, Ant-Man et la guêpe: Quantumania dévoilera les mystères derrière la nouvelle approche de MCU sur le concept de voyage dans le temps. Au moment où Phase, Four se termine, Marvel Studios aurait répondu à plusieurs questions qui se sont posées après les événements de Fin du jeu.

Ant-Man et la guêpe: Quantumania sortira le 17 février 2023 et jouera Paul Rudd dans Scott Lang, Evangeline Lilly dans Hope Van Dyne, Michael Douglas dans Hank Pym, Michelle Pfeiffer dans Janet Van Dyne, Jonathan Majors dans Kang the Conqueror et Kathryn Newton dans Cassie Lang .

