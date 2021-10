Ant-Man 3 Star Paul Rudd hype l’arrivée de Jonathan Majors comme Kang le Conquérant

Paul Rudd a taquiné le brillant travail de Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie co-star Jonathan Majors, avec l’acteur Marvel ravi d’apporter les talents de Major dans la mêlée MCU. Les majors entreront dans le L’homme fourmi franchise comme le méchant Kang le Conquérant, et bien que le public ne puisse voir ce délice cinématographique avant 2023, l’acteur a déjà conquis Rudd.

« J’ai adoré tout ce qu’il a fait, et je vois ce qu’il fait là-dedans, et j’en suis assommé. C’est vraiment amusant d’amener de nouvelles personnes dans le giron, et l’enthousiasme des gens est palpable. »

Pays de Lovecraft Star Jonathan Majors a déjà fait ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel, mais pas en tant que personnage dans lequel il jouera Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie. Introduit dans le dernier épisode de la série Disney+ de Marvel Loki, Majors est présenté comme l’une des nombreuses variantes de Kang, connu sous le nom de He Who Remains, un scientifique du 31e siècle qui a créé la Time Variance Authority pour surveiller la chronologie et empêcher une guerre multiversale entre ses variantes maléfiques. Bien sûr, grâce aux actions de Loki de Tom Hiddleston et de Sylvie de Sophia Di Martino, cette solution est désormais terminée, permettant à la variante, dont Kang le Conquérant, de faire des ravages.

Majors a déjà impressionné par sa performance sauvage et intense en tant que Celui qui reste, donc il ne fait aucun doute que le lâcher en mode méchant complet sera un spectacle à voir. Clairement Paul Rudd semble le penser, avec le L’homme fourmi star révélant que le travail des majors jusqu’à présent l’a laissé se sentir « assommé ». Vraisemblablement dans le bon sens.

Alors, qu’en est-il de Kang le Conquérant. Apparu pour la première fois dans Les Vengeurs # 8 en 1964, Kang a été créé par les légendes Marvel Stan Lee et Jack Kirby. Bien qu’il y ait eu plusieurs versions différentes de Kang au fil des ans, la version la plus connue s’appelle Nathaniel Richards, né au 30e siècle de la Terre-6311 et futur descendant de Les quatre fantastiques leader Reed Richards alias M. Fantastic. Décrit comme un « adversaire multiversal voyageant dans le temps », et a été décrit par Loki le scénariste en chef Michael Waldron en tant que « prochain grand méchant de cross-movie » pour le MCU.

Rudd n’est pas la seule star de Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie désireux que le public voie les débuts de Kang, avec Jonathan Majors lui-même faisant la promotion de l’entrée du méchant. « Je suppose qu’après Le dernier homme noir de San Francisco [I caught their attention] », a déclaré Major à propos du rôle de Marvel. « Je ne peux pas du tout dire que c’était ce film. L’équipe Marvel a ses moyens. C’est un peu comme avoir un rôle dans une école d’art dramatique. Ils ne font que regarder. Vous n’auditionnez pas pour des rôles. Vous entrez dans une école d’art dramatique, puis le doyen surveillera ce que vous faites. S’ils te voulaient, tu es mis sur écoute. C’est un peu ce qui s’est passé. Chaque personnage est différent, [so this portrayal differs from Loki]. C’est méchant [shooting the movie]. J’ai hâte que les gens le voient. Allez, apporte-le ! »

Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie devrait sortir dans les salles de cinéma aux États-Unis le 17 février 2023, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de Variety. Le fan art ci-dessus provient de SPDRMNKYXXIII sur Instagram.

Sujets: Ant-Man 3