"Ant-Man 3": Marvel Studios vise à sortir en salles en 2022

Jusqu’à présent, il n’y a pas de date de début officielle pour “Ant-Man 3”. Selon un nouveau rapport, les fans de Marvel peuvent s’attendre à une autre suite autour du héros Scott Lang dès 2022.

Il est bien connu que le cinéaste Peyton Reed dirigera également la troisième partie après les deux premiers films “Ant-Man”. Dans une interview avec Yahoo, Reed a inévitablement proposé “Ant-Man 3”. À la toute fin du rapport, il est dit: “Le film est actuellement prévu pour une sortie en salles en 2022.”

L’où Yahoo obtient ces informations n’est pas clair. Cependant, de nombreux médias suggèrent que le tournage de la suite de Marvel devrait commencer en juin 2021. Une sortie en 2022 serait donc tout à fait possible.

2022, l’année Marvel?

Si “Ant-Man 3” devait vraiment commencer en 2022, ce serait une année de cinéma assez chargée pour les fans de Marvel. Après tout, Marvel Studios a déjà annoncé quatre blockbusters pour cette période.

“Thor: Love and Thunder” débutera en février 2022. “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” suivra en mars 2022, après que la poursuite ait dû être reportée en raison de la pandémie corona. De plus, “Black Panther 2” devrait débarquer en salles en mai 2022. Cependant, après le décès de l’acteur principal Chadwick Boseman, cette sortie semble extrêmement improbable. Cela laisse “Captain Marvel 2” en juillet 2022.

Ant-Man 3 arrive-t-il en octobre 2022?

Une date possible pour le lancement de “Ant-Man 3” dans les salles américaines serait le 7 octobre 2022. Pour ce jour, Disney a jusqu’à présent réservé une place pour un “film Marvel sans nom”. Cependant, Marvel Studios n’a encore rien confirmé.