Ant-Man 3 : David Dastmalchian ne sait pas s’il reviendra

David Dastmalchian, l’une des nombreuses stars du prochain film DC La brigade suicide, a parlé à comicbook.com pour savoir s’il apparaîtra ou non dans les studios Marvel Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie. Bien qu’il ait joué le rôle du voleur de scène Kurt dans les deux L’homme fourmi et Ant-Man et la Guêpe, il a admis que son avenir dans le MCU n’était pas clair car il n’avait pas entendu parler d’un rôle possible dans le troisième film – dont le tournage a récemment commencé. Dastmalchian a dit,

« Eh bien, malheureusement avec le monde d’Ant-Man… Honnêtement, je ne sais pas où je vais ensuite. En ce moment, je travaille sur un R… Je pense que c’est un film R-rated, Le dernier voyage de Déméter, mais étant venu de L’homme fourmi, un film PG familial vraiment amusant, pour La brigade suicide, le seul inconvénient… Je veux dire, c’est génial que James [Gunn] pouvait aller aussi fou qu’il le voulait avec la violence, le langage et toute la comédie. Mais la seule chose triste à propos de tout cela, c’est que j’ai deux enfants dans ma maison qui sont tellement excités par un film qu’ils ne vont pas voir avant six ou sept ans et ils ne le savent pas encore. Pour eux, c’est comme dans des semaines. Genre, ‘Dads Polka-Dot Man, nous allons voir le film.’ Ils ne savent pas, ils ne voient pas le film. »

Tout cela pour dire qu’il n’a aucune idée s’il est dans Quantumanie. Bien sûr, il est possible qu’il apparaisse et connaisse en fait le sort de son personnage MCU, mais son rôle est petit donc il dit probablement la vérité. Il a également été signalé que le personnage de TI, Dave, n’apparaîtrait pas dans le film, ce qui est un indicateur possible que Dastmalchian n’apparaîtra pas non plus car leurs personnages sont étroitement liés. Cependant, l’absence de TI a probablement plus à voir avec ses nombreuses controverses ces dernières années, alors peut-être que Dastmalchian fera une apparition. Seul le temps nous le dira.

Par la suite, il est fort possible qu’il y ait très peu de place pour le rôle de Kurt dans Quantumanie car le film a été largement répandu pour présenter des personnages cosmiques. Jonathan Majors a été choisi comme Kang le conquérant pour le film, et son personnage est directement connecté au multivers (regardez les émissions Disney + pour voir ce que je veux dire). Si Quantumanie traite plus en détail de Kang et du royaume quantique, il est possible que le personnage d’escroc de Dastmalchian ne soit pas assez important pour figurer dans le film. Cependant, si quelque chose change à ce sujet, nous vous tiendrons au courant.

Pour l’instant, David Dastmalchian fait la promotion de son dernier film La brigade suicide, qui sortira en salles le 6 août 2021. Il sera également disponible en streaming sur HBO Max. Dastmalchian incarne le personnage Polka-Dot Man dans le film, et ce sera tout simplement le dernier projet de super-héros de son CV. Dastmalchian est apparu dans sept projets basés sur des propriétés DC ou Marvel, ce qui est impressionnant pour un acteur de sa notoriété. S’il est en Quantumanie, ce sera son huitième projet de super-héros. Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie devrait sortir en salles le 17 février 2023.

Sujets: Ant-Man 3