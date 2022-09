Ant-Man 3 « commencera une ligne directe » vers Avengers 4, déclare Kevin Feige

Ant-Man and the Wasp: Quantumania lancera la phase 5 du MCU en février et sera directement liée à Avengers: The Kang Dynasty.

Jusqu’à présent, les films Ant-Man ont fourni un peu de soulagement comique au MCU, mais Ant-Man et la Guêpe : Quantumania les enjeux vont être incroyablement élevés avec le film ayant un certain nombre de liens avec l’ensemble Saga multivers. À présent Kévin Feige a révélé que le film sera directement lié à Avengers : la dynastie Kangqui fait partie de la finale de la phase 6 avec Avengers : Guerre secrète.





Lorsque Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a été initialement annoncé, le film était considéré comme le dernier film de la phase 4 avec sa date de sortie à l’été 2023. Cependant, le film lancera désormais la phase 5 en février 2023 comme l’un des films les plus importants du Saga multiversavec Jonathan Majors prêt à faire sa deuxième et première véritable apparition en tant que Kang le Conquérant.

Après avoir fait ses débuts dans la finale de la saison 1 de Loki en tant que He Who Remains, Jonathan Majors devrait revenir dans un certain nombre de versions de Kang au cours des deux prochaines années avant le Saga multivers arrive à sa conclusion fin 2025. En plus d’être confirmé pour apparaître dans Lokide la deuxième saison, qui a également été teasée à la D23, Majors sera le principal méchant de Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniaqui, selon Kevin Fiege, « commencera une ligne directe » avec les événements de La dynastie Kang.





Marvel Studios n’a pas encore officiellement publié la première bande-annonce de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, mais avec le film dans seulement cinq mois, il ne serait pas exagéré de s’attendre à ce qu’il arrive en ligne très bientôt. Marvel a déjà prévisualisé la bande-annonce à la fois au Comic-Con de San Diego et à nouveau à la D23 Expo. Les deux aperçus ont inclus la même ligne inquiétante prononcée par Kang de Jonathan Majors lorsqu’il rencontre Scott Lang, cette ligne étant : « Est-ce que je t’ai déjà tué ? Ils se confondent tous.

La ligne fait référence à Kang découvrant que Scott est un Avenger, et suggère que le méchant traversant le multivers a réussi à vaincre les Avengers non pas dans un mais dans plusieurs univers différents. Ce n’est un secret pour personne que le pouvoir de Kang va pousser les plus grands héros de la Terre à leurs limites, et son histoire va changer le MCU pour toujours. Bien qu’il n’y ait pas encore d’idée sur la façon dont Ant-Man et la Guêpe : Quantumania résoudra son histoire de Kang, mais il y a certainement un fort sentiment que tous les personnages ne sortiront pas indemnes du film, et le résultat résonnera dans le MCU au cours des deux prochaines années.

Bien que Ant-Man et la Guêpe : Quantumania va être un film plus sombre que les précédentes sorties de Paul Rudd en tant que héros changeant de taille, le film va également présenter le niveau d’humour habituel que nous attendons même des films les plus sombres de Marvels. Alors que nous devrions en savoir plus sur le film dans les prochains mois, force est de constater que ceux qui ont eu l’impression que le MCU s’était égaré lors de la Phase 4 vont bientôt se retrouver au milieu d’une aventure Marvel à gros enjeux.