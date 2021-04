Ant et Dec attrapent les fans avec la blague du poisson d’avril

Ant et Dec ont pris les fans au dépourvu avec leur farce du poisson d’avril, après avoir dit les gens, ils seront maintenant « officiellement connus sous le nom de Dec & Ant » dans un mouvement plus juste pour « le petit gars ».

« Après 30 longues années ensemble, nous avons décidé qu’un changement était nécessaire, et donc sans plus tarder, nous pouvons annoncer que nous serons maintenant officiellement connus sous le nom de Dec & Ant. C’est juste pour le petit gars.. «

Quelques grandes nouvelles pour vous les gars … après 30 longues années ensemble, nous avons décidé qu’un changement était nécessaire, et donc sans plus tarder, nous pouvons annoncer que nous serons maintenant officiellement connus sous le nom de Dec & Ant. C’est juste pour le petit gars x #DecAndAnt pic.twitter.com/VW4m3px6EV – antanddec (@antanddec) 1 avril 2021

« J’espère que ce pas en arrière me donnera plus de temps pour me concentrer sur certains de mes passe-temps négligés … comme la philatélie et les reconstitutions de batailles médiévales. »