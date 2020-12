Ant Clemons fait appel à Justin Timberlake pour un single édifiant de « Better Days »

Cette année, nous avons connu des moments difficiles, de tristes nouvelles et de nombreuses pertes intempestives, mais Ant Clemons et Justin Timberlake ont partagé une collaboration qui, espèrent-ils, encouragera les masses. Fraîchement sorti de la nouvelle qu’il a été nominé pour le meilleur album de R&B aux Grammy Awards 2021, Clemons revient avec son single « Better Days », mettant en vedette l’ancien chanteur de N’SYNC.

« Avec l’aide de mon frère @justintimberlake, nous offrons une lueur d’espoir dans la brume de la tempête », a déclaré Clemons. «Better Days» est une chanson que nous avons écrite ensemble pour rassurer quiconque a besoin de l’entendre, que des jours meilleurs sont en fait devant nous. Cette chanson ne serait pas possible sans chaque personne impliquée! «

La chanson a été créée lors de la collecte de fonds du concert virtuel Rock the Runoff de Stacey Abrams. Découvrez les sons doux de ces deux chanteurs acclamés et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles de citations

Je sais que tu as été viré

J’ai dormi, laissé tomber, la foi est partie

Attendu trop longtemps pour quelque chose sur lequel s’appuyer (Appuie-toi sur)

Tu te sens faible, sois juste fort (Ooh)

Respiration profonde, reste calme

Si vous appuyez simplement sur, appuyez sur, appuyez sur

[via]