Anson Mount veut un film Green Lantern plus sombre, pense qu’il est trop vieux pour le Gambit de Marvel

La version comique de La lanterne Verte a été une épine dans le pied de Ryan Reynolds et de tous ceux qui y ont participé depuis sa sortie il y a dix ans, mais Star Trek : Nouveaux mondes étranges L’acteur Anson Mount adorerait avoir la chance d’effacer le film de l’histoire avec une vision plus dure du héros de DC s’il en avait l’occasion.

Comme de nombreux héros de bandes dessinées, le manteau de Green Lantern a été assumé par de nombreuses personnes différentes au fil des ans depuis sa création à l’origine comme alter ego pour Alan Scott par Martin Nodell, dont Hal Jordan, John Stewart, Simon Baz et Jessica Cruz. pour n’en nommer que quelques-uns qui ont pris l’anneau de pouvoir et tout ce qui l’accompagne. Grâce à cela, il y a beaucoup d’itérations du personnage avec lesquelles travailler, donc ce n’est sûrement qu’une question de temps avant que nous en voyions plus de Green Lantern et une séquence d’action en direct plus sombre conviendrait mieux à la gamme actuelle de DC Extended Universe. .

Bien que la lanterne verte soit apparue à plusieurs reprises à la télévision, c’est le film de 2011 avec Reynolds dont on se souvient le plus, et pour toutes les mauvaises raisons. Avec des débuts peu performants au box-office et des critiques pour la plupart négatives, toutes les chances d’une suite à ce film ont très rapidement disparu et le personnage a été enterré pendant un certain temps. Cependant, Green Lantern est de retour sur la liste des super-héros qui se dirigent vers le petit écran, avec des apparitions alignées dans le Arrowverse, une série HBO Max et un film DCEU de Corps des lanternes vertes, il y a de bonnes chances que Mount ait encore la chance d’assumer le rôle.

Parler à ScreenRant sur le prochain Injustice film d’animation, Mont Anson a discuté de ses réflexions sur le rôle d’action en direct qu’il aimerait le plus assumer. « Eh bien, ils ont déjà fait Green Lantern, donc je ne suis pas sûr de pouvoir le faire », a-t-il déclaré. « Mais je me suis toujours émerveillé de savoir pourquoi – ce projet était en développement depuis si longtemps et je me suis toujours demandé pourquoi on supposait qu’il devrait s’agir d’une comédie. Je ne suis pas sûr de bien comprendre, c’est beaucoup plus robuste, à fois plus sombre, histoire que ça. »

En plus de jouer Christopher Pike dans le Star Trek franchise, Mount connaît bien les super-héros de Marvel et de DC ces derniers temps, étant apparu sous le nom de Black Bolt dans Les Inhumains du côté de Marvel, et exprimant Batman dans Injustice pour DC. Cependant, en plus de Green Lantern, Mount a également révélé qu’il y avait un autre personnage de Marvel qu’il aurait plutôt joué que Black Bolt.

« Si vous me donnez mon choix de personnages Marvel, je pense que Black Bolt aurait été le numéro deux, juste derrière Gambit », a-t-il expliqué. « Gambit n’est que l’un des personnages les plus cool de l’univers Marvel et je suis évidemment partisan de lui parce qu’il est le super-héros du Sud. Il n’est certainement pas l’un des personnages les plus puissants si vous les alignez tous face à face. Mais son esprit et sa capacité à surmonter un passé si sombre, puis le futur lointain que Marvel a fait avec lui en termes de portée de ses futurs possibles, c’est tout simplement incroyable. Je pense que c’est un territoire vraiment riche et même si ce n’est pas avec moi, j’espère que Marvel fera quelque chose avec Gambit. Maintenant, je suis probablement trop vieux donc, vous savez, il y a des gens qui m’appellent à propos de Reed Richards, mais je ne sais pas. Ma carte de danse est un peu pleine en ce moment et la leur aussi. »

Vous pouvez entendre Mount jouer le rôle de Batman dans Injustice quand il arrive le 19 octobre. Cette nouvelle est originaire de ScreenRant.

Sujets : Green Lantern, Green Lantern Corps, Star Trek