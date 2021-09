Ansel Elgort fait sa première apparition publique depuis plus d’un an, mais ce n’était pas pour West Side Story

Ansel Elgort a fait une rare apparition publique pour montrer son soutien à son père Arthur Elgort, qui a reçu le Lifetime Achievement Award aux Fashion Media Awards 2021 du Daily Front Row. Il s’agit de la première apparition publique depuis plus d’un an et demi pour l’acteur. Ansel Elgort a été rejoint par sa mère, Grethe Barrett Holby, productrice de théâtre, metteur en scène et chorégraphe. Le dernier événement public pour Ansel Elgort était les Golden Globes 2020 le 5 janvier.

La comparution d’hier soir est également sa première depuis qu’il a été accusé d’agression par un utilisateur de Twitter nommé Gabby, en juin 2020. Elgort a immédiatement nié les allégations dans une déclaration partagée sur son compte Instagram. À la suite du scandale, il a supprimé tous les comptes de médias sociaux. Aucune accusation n’a jamais été portée contre Elgort.

Alors qu’il revient sous les feux de la rampe, il brillera bientôt de mille feux, alors que sa prochaine et très attendue comédie musicale de Steven Spielberg West Side Story devrait ouvrir le 10 décembre. La distribution d’ensemble comprend Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Corey Stoll et Brian d’Arcy James. La gagnante de la meilleure actrice dans un second rôle, Rita Moreno, reviendra dans le rôle de Valentina.

En 2019, Elgort a déclaré que faire le film était « magique », expliquant: « C’était un rêve de travailler avec les meilleures personnes du secteur. Nous nous amusons beaucoup et nous nous surpassons. C’est vraiment génial. » Il a fait l’éloge de la nouvelle interprétation de Spielberg du classique, basée sur l’œuvre de Shakespeare de Williams Roméo et Juliette. « Il y a de la danse et du chant et la musique est la même, mais sinon c’est une réimagination totale et tout vient de la vision de Steven », a déclaré Elgort. « Il sait comment faire de grands films et il a été un grand fan de comédies musicales de cinéma toute sa vie. J’ai hâte de voir comment il met tout cela ensemble. »

L’adaptation par Spielberg de la comédie musicale de 1957, West Side Story explore l’amour interdit et la rivalité entre les Jets et les Sharks, deux gangs de rue d’adolescents d’origines ethniques différentes. « Cette histoire n’est pas seulement un produit de son temps, mais ce temps est revenu, et il est revenu avec une sorte de fureur sociale », a expliqué Spielberg. « Je voulais vraiment raconter cette expérience portoricaine et nuyoricane de la migration vers ce pays et de la lutte pour gagner sa vie et avoir des enfants, et lutter contre les obstacles de la xénophobie et des préjugés raciaux. »

« West Side Story est l’une de mes comédies musicales préférées à Broadway et l’une des plus grandes pièces de littérature musicale, mon Dieu, l’une des plus grandes partitions et certaines des plus grandes paroles jamais écrites pour une comédie musicale. » Spielberg a eu une passion pour la comédie musicale depuis son plus jeune âge .« West Side Story était en fait le premier morceau de musique populaire que notre famille ait jamais autorisé à entrer dans la maison « , a-t-il expliqué. » Je me suis enfui avec – c’était l’album du casting de la comédie musicale de Broadway de 1957 – et j’en suis tombé complètement amoureux quand j’étais enfant. West Side Story a été cette tentation obsédante à laquelle j’ai finalement cédé. » Voir le projet de passion de Spielberg dans les salles le 10 décembre.

