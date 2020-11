Another Life Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les mises à jour

C’est une série dramatique de science-fiction créée par Aaron Martin. La toute première saison a été créée sur Netflix le 25 juillet 2019 et a reçu une réponse pas fantastique de la part des critiques et des téléspectateurs. Cependant, la prochaine saison est déjà acceptée le 29 octobre 2019 par Netflix.

Voici donc ce que nous savons jusqu’à présent sur Another Life Season 2, par exemple, la date de sortie, le casting, l’intrigue et les mises à jour les plus récentes.

Date de sortie

La date de sortie de la prochaine saison de Another Life est désormais dans l’atmosphère. La production devait commencer à Vancouver l’année dernière. Cependant, la pandémie de coronavirus a été désastreuse pour le marché du cinéma et de la télévision. De plus, comme Another Life nécessite un travail VFX important, les fans devraient donc attendre un peu avant de pouvoir suivre la saison 2.

Détails du casting

La majorité des acteurs principaux reviendront alors que nous pourrions également voir de nouveaux ajouts à l’équipage du navire. Cela comprendra – Niko (Sackhoff), Cas (Elizabeth Faith Ludlow), Erik (Justin Chatwin), William (Samuel Anderson), entre autres.

Deux personnes qui n’arriveront pas sont Sasha (Jake Abel) et Ian (Tyler Hoechlin).

Détails du tracé

La première saison tournait autour d’une mission dans l’espace lointain qui a conduit à un regard sur l’origine d’un signal extraterrestre. Niko et son équipe ont pour mission d’apprendre la source et les objectifs d’une énorme structure nommée Artifact, qui s’était implantée dans le monde. Le groupe avait besoin de savoir si les extraterrestres n’étaient pas si amicaux.

Dans la plupart des parties de la première saison, nous avons vu que la série était basée sur deux vies individuelles. L’un était Niko, qui a voyagé dans l’espace, et un autre encore Erik, qui avait été laissé pour élever leur fille Jana et établir la communication avec l’artefact. La série montrait dans les deux sens les deux histoires.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂