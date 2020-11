Another Life Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les mises à jour à venir

Un autre plan d’action novateur qui a attiré Netflix est Still Another Life. Netflix pour obtenir un an en octobre 2019 avait officiellement relancé l’arrangement malgré les évaluations des observateurs.

Le programme a été dérangé en pensant à la pandémie incessante de coronavirus qui avait réalisé un verrouillage du monde entier. Dans ce sens, on ne sait pas quand les choses reviendront à la normale.

Date de sortie

Un peu plus tard, les fans ne devraient pas prévoir que la saison correspondante devrait se valider jusqu’en 2021. Netflix est sûr de la partie exceptionnelle comme on pouvait raisonnablement s’attendre à une autre vie, et les observateurs sont tenus de la condamner sur une échelle défectueuse. Permettez-nous d’avoir confiance, qu’il finira par être exactement comme prévu et que vous vous ferez une base de fans.

Jeter

Même si cela n’a pas encore été vérifié, un individu pourrait s’attendre à ce que le même casting soit présent dans la saison à venir. À partir de ce moment, nous espérons voir Katee Sackhoff, Selma Blair, Tyler Hoechlin, Justin Chatwin, Samuel Anderson, Elizabeth Ludlow, Blu Hunt, Alex Ozerov, AJ Rivera, Tongayi Chirisa, comme les rôles principaux, combinés avec Dillon Casey , Shannon Chan-Kent et Kurt Yaeger des rôles de soutien.

Il ne faut pas s’attendre à ce que Jake Abel et Jessica Camacho se réunissent dans la saison 2 car ils ont été tués dès la toute première saison. Nous attendons que nos sources vérifiées renversent quelques haricots supplémentaires concernant le casting de la série suivante.

Terrain

Sur la possibilité d’en examiner un, il a recommandé que les parias ne soient pas organisés, et il y a un point est d’effacer la Terre. Les personnes qui ont été envoyées devraient localiser la source de cet emballage en forme de perle.

Certes, l’équivalent serait continué à partir de la saison correspondante. Étonnamment, nous n’avons aucun rapport associé à la date de sortie car le tournage n’est pas encore terminé et il faudra peut-être des spéculations.

L’intrigue dépend du transport paria qui atterrit sur Terre et se développe. La vie suivante Le United States Interstellar Command envoie l’un des gars pour essayer de converser avec le navire. Quoi qu’il en soit, il néglige de tout faire.

