Another Life Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les dernières mises à jour

Another Life est une émission de dramatisation de science-fiction dirigée par Netflix. Il avait été lancé en utilisant un total de dix scènes. Le moment principal du spectacle a acquis un mélange de sondages qui étaient spéciaux puisque certains l’appréciaient, et aussi quelques-uns ont découvert qu’il avait lu, «caca», et tressailli «sur la collection.

Terrain

Pour être réels, ils semblent avoir des plans plus grands et primitifs que d’étouffer l’humanité. La force d’Achaia croit être comme l’analyseur de rongeurs à expérimenter, à mettre quelques hypothèses à l’épreuve. Ou alors encore peut-être, ils voudraient obtenir la terre du monde et aussi subjuguer les gens en raison de leur utilisation. Quels que soient leurs objectifs, ils sont sournois. Les contrôles dans la psyché humaine pour couvrir leurs traces et leur objectif, suggèrent qu’ils cachent quelque chose. Jusqu’à ce qu’ils soient légitimés, ce ne sont que deux ou trois pensées. Permettez-nous d’avoir confiance que les créateurs déverseront leur capacité.

Jeter

C’est une bonne nouvelle pour tous ces amoureux !! Le dernier casting de guide de Another Life Saison 1 aurait pu revenir pour reproduire leurs personnages séparés. Le casting du milieu d’une autre vie de retour pour la saison 2 comprend:

Katee Sackhoff comme Niko Breckinridge, Selma Blair comme Harper Glass, Justin Chatwin comme Erik Wallace. Samuel Anderson aime William, Elizabeth Ludlow dans le rôle de Cas Isakovic, Blu Today Chirisa dans le rôle de Richard Ncube. Hunt comme August Catawnee, Lina Renna comme Jana Breckinridge-Wallace, AJ Rivera comme Bernie Martinez.

Date de sortie

La date d’expédition de la deuxième saison de Another Life est désormais sujette à caution. La production devait démarrer à Vancouver l’année dernière. Cependant, la pandémie COVID était lamentable dans le secteur du cinéma et des médias. De plus, comme Another Life exige une fonction VFX remarquable, les fans devraient donc rester assis pendant un moment jusqu’à ce qu’ils puissent diffuser la saison 2.

