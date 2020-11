Another Life Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et autres informations

Une autre vie faite par la vitrine Aaron Martin suit Niko Breckenridge, Katee Sackhoff, alors qu’ils se lancent dans une dangereuse quête humaine. Le 29 octobre 2019, Netflix a toutefois déclaré la prochaine saison. Peut-être le meilleur de tout? Depuis que l’actrice principale Katee Sackhoff l’a annoncé en octobre 2019, Another Life Season 2 est officiellement confirmée.

Date de sortie

La date de livraison de cette prochaine saison de Another Life est pour l’instant incertaine. La production a été voulue pour commencer à Vancouver l’année dernière. Quoi qu’il en soit, la pandémie de Covid a été malheureuse pour l’industrie du cinéma et de la diffusion. De plus, comme Another Life nécessite un travail VFX étendu, les fans devraient donc rester assis pendant un moment avant de pouvoir diffuser la saison 2.

Jeter

Sasha (Jake Abel) et le premier capitaine Ian (Tyler Hoechlin) de Salvare ne sont que deux personnes qui ne sont probablement pas de retour, même si vous ne pouvez jamais mentionner quelque chose dans la science-fiction. Le reste du casting revient vraisemblablement et nous assistons à de nouveaux ajouts à l’équipe de ce bateau. Considérant que la série le souligne tôt, au tube de soma il y a beaucoup d’autres personnages possibles, qui peuvent se réveiller et rejoindre le casting si nécessaire. Si les fabricants sont intelligents, ils tenteront de réserver dans presque toutes les autres stars préférées de Battlestar Galactica pour rejoindre Sackhoff dans le monde entier.

Terrain

La première saison tournait autour d’une profonde mission spatiale incitée à analyser la source d’un signe extérieur. Niko et son groupe sont chargés de découvrir le point de départ et les attentes d’une immense structure nommée Artifact, qui s’était implantée sur terre. L’équipe avait besoin de voir si les étrangers allaient bien ou pas du tout bien disposés.

Dans de nombreuses parties de la première saison, nous avons vu que le spectacle dépendait de deux vies distinctes. L’un étant Niko, qui traverse l’espace, et un autre encore Erik, qui avait été abandonné pour élever leur petite femme Jana et établir une correspondance avec l’artefact. Le spectacle a regardé dans les deux sens sur leurs deux récits.

