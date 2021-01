Anodyne 2, un jeu d’action-aventure inspiré de Zelda, sort sur Switch en février

Vous vous souvenez peut-être d’Anodyne comme du jeu avec des graphismes rétro de pixels 16 bits qui ressemblaient beaucoup à La légende de Zelda: un lien vers le passé. Initialement sorti en 2013, le jeu est arrivé à Switch le 28 février 2019, et nous lui avons donné 8/10, louant son « récit sombre » et son « exploration de donjons solides ».

Maintenant la suite, Anodyne 2: Retour à la poussière, arrive enfin sur Switch le 18 février, presque deux ans depuis que nous avons mis nos mitaines sur le dernier. C’est l’un de ces jeux auxquels peu de gens ont joué – il n’a même pas assez de critiques pour un score moyen sur Metacritic – mais ceux qui semblent l’aimer, soit pour ses graphismes de style PS1, soit pour son récit étrange et inhabituel. .

Réalisé par une équipe de deux personnes, Sean Han Tani et Marina Kittaka, Anodyne 2 consiste à explorer des donjons 2D à la Zelda, mais aussi le concept d’aventure et de fantaisie dans les jeux. Comme son prédécesseur, c’est une sorte de méta-déclaration sur le récit du jeu lui-même. Les développeurs disent que le jeu est « comme Final Fantasy », en ce sens que vous n’avez pas besoin de jouer à l’Anodyne original pour apprécier ou comprendre le second.

Allez-vous récupérer Anodyne 2 le 18 février? Avez-vous apprécié le premier? Faites le nous savoir dans les commentaires.