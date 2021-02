Anodyne 2: Revenir à Dust Mixe les styles d’aventure 3D et 2D pour les audiences de console

Anodyne 2 est disponible sur PC depuis un certain temps, mais maintenant, le jeu brave de nouvelles terres en entrant dans le monde du jeu sur console. La suite vient de Analgesic Productions et Ratalaika Games et présente aux joueurs une aventure lo-fi. Il s’agit d’une quête unique qui combine plusieurs théories de conception de jeux dans un mélange unique que la plupart des publics apprécieront certainement.

Anodyne 2: Retour à la poussière apporte leurs graphiques 3D et 2D uniques à Xbox, PlayStation, et Nintendo Changez d’audience. Le jeu présente aux fans un monde magnifique mais étrange appelé New Theland, un continent massif qui mélange les genres et le ton de manière unique.

Voyagez à travers un magnifique paysage 3D, puis rétrécissez-vous dans d’étranges donjons 2D sur la carte. Il s’agit d’un mélange unique de design qui dépasse les normes conventionnelles. Parcourez un monde étrange, rencontrez des gens étranges et sauvez le monde d’une dangereuse Nano Dust.

Le Nano Dust voyage à travers le pays de New Theland et déforme les désirs et les émotions des insulaires innocents. Vous incarnez Nova, un Nano Cleaner, qui parcourt l’île à la recherche d’êtres malades et se rétrécit à l’intérieur des corps dans le but d’aspirer la Nano Dust.

C’est une suite passionnante du conte original qui mélange l’esthétique 2D et 3D de Zelda. Il s’agit d’une réinvention unique de l’ère PS1 alors que vous voyagez à travers des villes 3D, des vallées, des friches et plus encore.

Les joueurs devront sauter, conduire et marcher à travers le monde à la recherche de Nano Dust. Découvrez l’histoire passionnante et émouvante de Nova alors qu’elle embrasse son rôle de sauveuse de New Theland. Alors que vous essayez de sauver le monde, les personnages et les expériences de ce titre mettront rapidement sa loyauté à l’épreuve alors qu’elle prend des décisions difficiles dans sa quête.

Vous choisissez où vous allez et vous pouvez accéder à de nouveaux territoires en utilisant des cartes magiques. Au besoin, transformez-vous en voiture et parcourez le monde en explorant l’environnement unique du titre.

Le jeu est luxuriant et onirique, et il y a plus de 50 chansons dans le titre influencées par d’innombrables genres. C’est une aventure unique en son genre qui est vraiment difficile à décrire avec des mots.

Le titre convient à tous les âges, mais note que le jeu est mieux joué après la sortie initiale. Calmant raconte une histoire magnifique, et la suite s’appuie sur ce monde unique.

Anodyne 2: Retour à la poussière est disponible sur Vapeur et sera lancé pour le public de la console dans un proche avenir.