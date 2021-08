Annuler Tinder Gold : voici comment

Marre de l’abonnement or de Tinder ? Avec notre guide, vous pouvez vous débarrasser de l’abonnement premium en quelques étapes seulement.

Un abonnement Tinder peut être résilié via les applications pour Android et iOS ou via le navigateur avec une connexion directe au site de rencontre.

Annuler Tinder Gold : Android

Dans l’application Android Tinder, vous devez procéder comme suit pour annuler votre abonnement Gold :

Ouvrez Google Play et cliquez sur votre photo de profil pour afficher toutes les applications installées. Sélectionnez l’application Tinder pour accéder à la page de magasin de l’application. Vous trouverez les informations sur votre abonnement Gold sous les boutons avec lesquels l’application peut être ouverte ou désinstallée. Cliquez maintenant sur « Gérer l’abonnement » puis sur « Annuler l’abonnement ».

Annuler Tinder Gold : iOS

Sur iOS, vous pouvez supprimer l’abonnement Tinder Gold de la manière suivante :

Allez dans les paramètres et sélectionnez « iTunes & App Store ». Ensuite, vous devez cliquer sur votre identifiant Apple et vous authentifier à nouveau. Ensuite, vous pouvez sélectionner l’élément de menu « Abonnements » puis « Tinder ». Vous verrez maintenant l’option « Annuler l’abonnement ». Ici, vous pouvez mettre fin à votre adhésion Gold.

Annuler Tinder Gold : sur le web

Vous pouvez vous connecter directement à Tinder à l’aide d’un navigateur pour annuler votre abonnement. Cela fonctionne comme ceci :

Allez sur Tinder et inscrivez-vous en utilisant le bouton « S’inscrire ». Cliquez sur « Mon profil » dans le coin supérieur gauche, puis sélectionnez « Gérer le compte ». Ici, vous devez cliquer sur « Annuler » pour mettre fin à votre adhésion Gold.

Quel que soit l’itinéraire que vous choisissez, l’abonnement ne prendra fin que le plus tôt possible. Les adhésions peuvent être conclues pour un mois, une demi-année ou une année complète. Selon le modèle de prix que vous avez choisi, l’adhésion se termine à un moment différent.

sommaire